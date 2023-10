Calendario Serie A calcio 21-23 ottobre: programma nona giornata, che partite si giocano, orari, tv, streaming DAZN e Sky

Dopo aver messo in archivio la sosta per le nazionali del mese di ottobre, è già tempo di pensare alla ripartenza del campionato. La Serie A 2023-2024 tornerà in scena nel prossimo weekend con gli incontri della nona giornata, un turno che si annuncia decisamente importante, con sfide di alto profilo.

Si inizierà nella giornata di sabato 21 ottobre. Alle ore 15.00 i campioni d’Italia del Napoli saranno di scena in casa dell’Hellas Verona, quindi alle ore 18.00 toccherà ad un interessante Torino-Inter, prima che alle ore 20.45 il Sassuolo ospiti la Lazio in un’altra sfida tutta da decifrare.

Si passerà poi a domenica 22 ottobre. Alle ore 12.30 si inizierà con Roma-Monza, quindi alle ore 15.00 vedremo due incontri, ovvero Bologna-Frosinone e Salernitana-Cagliari. Alle ore 18.00 si passerà ad Atalanta-Genoa, quindi alle ore 20.45 il piatto forte della giornata, Milan-Juventus. La 9a giornata si chiuderà lunedì 23 ottobre. Alle ore 18.30 in campo Udinese-Lecce, quindi alle ore 20.45 titoli di coda con Fiorentina-Empoli.

I match della 9a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Sassuolo-Lazio, Roma-Monza e Fiorentina-Empoli, per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 21 ottobre

Ore 15.00 Hellas Verona-Napoli – diretta su DAZN

Ore 18.00 Torino-Inter – diretta su DAZN

Ore 20.45 Sassuolo-Lazio – diretta su DAZN e Sky

Domenica 22 ottobre

Ore 12.30 Roma-Monza – diretta su DAZN e Sky

Ore 15.00 Bologna-Frosinone – diretta su DAZN

Ore 15.00 Salernitana-Cagliari – diretta su DAZN

Ore 18.00 Atalanta-Genoa – diretta su DAZN

Ore 20.45 Milan-Juventus – diretta su DAZN

Lunedì 23 ottobre

Ore 18.30 Udinese-Lecce – diretta su DAZN

Ore 20.45 Fiorentina-Empoli – diretta su DAZN e Sky

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse