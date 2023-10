Calcio, Pulisic segna e Giroud para: il Milan piega il Genoa e vola in vetta

Il Milan espugna il Ferraris battendo 1-0 il Genoa grazie ad un gol di Pulisic e vola in vetta alla classifica. La gara però, esplode nel finale, con i due portieri espulsi e Giroud decisivo con i guantoni per salvare il successo.

Stefano Pioli fa turnover, con Giroud e Leao in panchina. Sono comunque i rossoneri a partire meglio, anche se bisogna attendere il quarto d’ora per la prima vera occasione: Musah mette al centro per Reijnders su cui però Martinez salva.

La gara è piuttosto bloccata: l’unico squillo rossoblù si esaurisce nel tiro alto di Frendrup, mentre dalla parte opposta anche Hernadnez prima e Florenzi poi non centrano lo specchio.

La ripresa si apre con Giroud e Leao in campo (fuori Chukwueze e Okafor) e proprio il portoghese impegna Martinez al 65’ con un colpo di testa.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Maignan è decisivo sulla botta di Dragusin deviata da Reijnders, poi Pulisic e Jovic vengono murati sul più bello, ma allo scadere è proprio Pulisic a portare avanti i rossoneri con l’azione che viene rivista dal Var e il gol convalidato.

Quindi Maignan viene espulso per un intervento fuori area su Ekuban: in porta va Giroud. Il Genoa colpisce una traversa con una punizione di Gudmunsson deviata da Tomori, quindi anche il portiere rossoblù riceve il secondo cartellino giallo, ma nel finale è Giroud a salvare due volte su Puscas.

Foto: LaPresse