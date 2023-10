Calcio, nella serata di Qualificazioni a Euro 2024 vincono Spagna, Norvegia, Polonia e Turchia che passa in Croazia

Serata ricchissima di match per quanto riguarda le Qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024. Negli otto incontri in programma arriva l’importante successo della Spagna contro la Scozia, quindi ottimo esordio per il neo-CT Vincenzo Montella con la sua Turchia che passa in casa della Croazia. Successi anche per Albania, Norvegia e Polonia. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nella serata odierna.

GRUPPO A

SPAGNA-SCOZIA 2-0: la Roja preme per larghi tratti dell’incontro, ma sono gli scozzesi ad andare a segno. Ci pensa McTominay su calcio d’angolo all’ora di gioco, ma il VAR cancella tutto, riscontrando un fuorigioco del giocatore del Manchester United. Dallo spavento alla rete dei padroni di casa. Ci pensa Morata al 74° su assist di Jesus Navas con un preciso colpo di testa sul secondo palo a regalare i 3 punti alle Furie Rosse. Nelle battute conclusive arriva il 2-0 di Oihan Sancet.

CIPRO-NORVEGIA 0-4: occorrono 33 minuti agli scandinavi per sbloccare il punteggio. Conclusione dal limite di Sorloth, deviazione netta che spiazza il portiere ed è 1-0. Nella ripresa il solito Haaland con una gran botta dal cuore dell’area di rigore segna il 2-0 al minuto 65. Il centravanti del City centra anche il 3-0 con un colpo di testa ravvicinato al 71′. Nel finale arriva il poker norvegese con Aursnes al minuto 81.

CLASSIFICA GRUPPO A: Scozia 15 punti, Spagna 12, Norvegia 10, Georgia 4, Cipro 0.

GRUPPO D

CROAZIA-TURCHIA 0-1: a Osijek è la squadra allenata da Vincenzo Montella a passare in vantaggio. Yilmaz, infatti, alla mezzora supera Livakovic con un preciso pallonetto dai 20 metri con il portiere in uscita disperata. La Croazia macina gioco ma non riesce quasi mai a rendersi pericolosa. Al 90° l’arbitro concede un rigore ai padroni di casa per un fallo di mano della Turchia ma, dopo aver rivisto al VAR, cancella la sua decisione.

LETTONIA-ARMENIA 2-0: i baltici si aggiudicano il match passando in vantaggio dopo 39 minuti con la rete di Ikaunieks quindi, dopo essere rimasti in 10 per l’espulsione di Oss, riescono comunque a chiudere i conti con il 2-0 di Balodis al 68°.

CLASSIFICA GRUPPO D: Turchia 13 punti, Croazia 10, Armenia 7, Galles 7, Lettonia 3.

GRUPPO E

ALBANIA-REPUBBLICA CECA 3-0: i padroni di casa sbloccano il punteggio dopo soli 10 giri di lancette grazie alla rete di Asani. I cechi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Chytill a fine primo tempo. Il raddoppio dell’Albania arriva al 51′ con Seferi, quindi lo stesso Seferi realizza il 3-0 al 73°.

ISOLE FAROER-POLONIA 0-2: occorrono appena 4 minuti alla Polonia per passare in vantaggio grazie al gol di Szymanski su assist di Zielinski. Dopo l’espulsione di Askham gli ospiti chiudono i conti con il raddoppio di Buksa al 65°.

CLASSIFICA GRUPPO E: Albania 13 punti, Polonia 9, Repubblica Ceca 8, Moldavia 8, Far Oer 1.

GRUPPO I

ANDORRA-KOSOVO 0-3: gli ospiti passano a condurre dopo 26 minuti con Rashica che, imbeccato in profondità da Muslija, buca completamente la difesa e non lascia scampo al portiere per l’1-0. Nella ripresa arriva il raddoppio del Kosovo ancora con Rashica al minuto 71′, quindi il 3-0 con Zeqiri al minuto 83.

BIELORUSSIA-ROMANIA 0-0

CLASSIFICA GRUPPO I: Svizzera 14 punti, Romania 13, Israele 11, Kosovo 7, Bielorussia 5, Andorra 2.

Foto: LaPresse