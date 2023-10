Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi agli Europei 2024? Tutte le combinazioni contro Macedonia e Ucraina

La tornata di qualificazione agli Europei di ottobre si è conclusa con un ko per l’Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri non sono riusciti a fare il colpaccio a Wembley, venendo sconfitti dall’Inghilterra per 3-1 e ritrovandosi ora al terzo posto nel girone C con 10 punti, a -3 dall’Ucraina seconda e al momento virtualmente sull’aereo per la Germania. Ma paradossalmente, questa sconfitta non complica i piani per poter essere protagonisti la prossima estate.

Barella e compagni hanno ancora il destino nelle proprie mani, con due partite da giocare a novembre, il 17 contro la Macedonia allo Stadio Olimpico di Roma e tre giorni dopo proprio contro l’Ucraina alla BayArena di Leverkusen, campo neutro per la guerra che imperversa dopo l’invasione della Russia dello scorso anno. Gli ucraini invece hanno soltanto lo scontro diretto con l’Italia a propria disposizione, cosa che gioca a favore della squadra di Spalletti.

Per potersi qualificare agli Europei, dipenderà tutto dal primo match contro i macedoni, ‘bestia nera’ dopo il ko che costò la mancata partecipazione ai Mondiali. Se il prossimo 17 novembre gli azzurri batteranno la nazionale balcanica, contro l’Ucraina basterebbe non perdere: l’Italia chiuderebbe il girone al secondo posto in virtù degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

In caso di mancato successo a Roma, le cose si complicherebbero: gli azzurri dovrebbero tassativamente battere l’Ucraina per poter chiudere al secondo posto il girone C. Anche in caso di arrivo di tre squadre a 13 punti (ipotizzando un doppio successo della Macedonia su Italia e Inghilterra), gli azzurri sarebbero dentro per i punti conquistati negli scontri diretti, sette in quattro partite, contro i sei dell’Ucraina (due successi sulla Macedonia) e i quattro dei macedoni (un successo e un pareggio con l’Italia.

Gli azzurri avrebbero comunque un’altra chance in caso di mancata qualificazione dai gironi. In virtù della Final Four raggiunta in Nations League, si accederebbe comunque ai playoff, ma si affronterebbero comunque squadre della stessa lega di appartenenza.

EUROPEI CALCIO 2024, L’ITALIA SI QUALIFICA SE

vince con la Macedonia e non perde con l’Ucraina

non vince con la Macedonia e vince con l’Ucraina

Foto: LaPresse