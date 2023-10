Calcio, l’Atalanta si regala un successo: 2-0 contro il Genoa e 6° posto in Serie A

A partire dalle ore 18.00 di oggi, all’interno del Gewiss Stadium, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è riuscita a imporsi per 2-0 sul Genoa di Alberto Gilardino. La Dea, grazie alle reti di Lookman prima ed Ederson poi, si è regalata un importantissimo successo che ha lanciato gli stessi bergamaschi al sesto posto nella classifica della Serie A 2023/2024. Ma ecco di seguito il racconto del match.

CALCIO, IL RACCONTO DI ATALANTA-GENOA

La partita nel corso dei primi 45 minuti è alquanto soporifera e non ci sono grandissime emozioni né da una parte né dall’altra. Si vede al 5′ il Genoa con una punizione calciata rasoterra da Malinovskyi. Dopo un angolo battuto da parte dell’Atalanta che però non impensierisce il Genoa, ancora i liguri provano a rendersi pericolosi con Ekuban che calcia alto. Al 29esimo sugli sviluppi di una punizione Scamacca calcia in diagonale ma Leali para.

Al 38esimo Lookman entra in area e calcia da posizione defilata: l’estremo difensore rossoblù non si lascia sorprendere. Nella ripresa la Dea alza il ritmo e si vede dalle prime battute iniziali. Al 47esimo Scamacca di tacco prova a impallinare Leali ma non ci riesce; un minuto dopo Scalvini, di testa, colpisce il palo.

Al 66′ Dragusin si rende pericoloso ma Carnesecchi è pronto. Minuto 68′ la svolta del match: Scamacca serve il bomber nigeriano che, da terra e in girata, non lascia scampo ai rossoblù e fa 1-0: lunghissimo check del VAR che conferma il gol. 96esimo: ripartenza velocissima dell’Atalanta con Muriel che recupera il pallone; Pasalic serve Ederson che, in diagonale, trafigge Leali e fa 2-0.

