Calcio femminile, Juventus e Roma vincono e restano prime a punteggio pieno in Serie A

Si è conclusa oggi la quinta giornata della Serie A femminile 2023-2024. Dopo le due sfide di ieri (Inter-Napoli 2-0 e Sassuolo-Como 1-2), quest’oggi si sono disputate le ultime tre partite di questo turno e il divertimento non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Grande vittoria della Juventus, che si impone sul campo della Fiorentina per 2-1 e resta a punteggio pieno in classifica (15 punti). Decisivo per le bianconere il gol su rigore (causato da Georgieva, che per il fallo è stata espulsa per doppia ammonizione) di Cristiana Girelli al 77′, dopo le reti di Lineth Beerensteyn (al 34′ per la squadra ospite) e Michela Catena (al 67′). A causa di questa sconfitta la Viola resta ferma a quota 10 in terza posizione.

Tutto facile per la Roma, che lontana dalle mura amiche annienta la Sampdoria per 5-0 grazie alle doppiette di Elena Linari (45+2′ e 90′ su rigore) e Valentina Giacinti (al 62′ e al 66′) e al timbro di Evelyne Viens (al 59′). Con questo successo le giallorosse rimangono a punteggio pieno e restano dunque prime insieme alla Juventus.

Sorride infine anche il Milan: le rossonere dominano contro Pomigliano e vincono con un netto 4-1 con la doppietta di Kosovare Asllani (al 2′ e al 79′) e le reti di Andrea Staskova (al 29′) e Christy Grimshaw su rigore (al 90′). Inutile invece per la squadra campana la marcatura del momentaneo 2-1 di Ana Lucia Martinez Maldonado al 70′. Con questo risultato le ragazze di Maurizio Ganz salgono al sesto posto in classifica con 7 punti, mentre Pomigliano resta in penultima posizione a quota 1.

LA CLASSIFICA DOPO LA QUINTA GIORNATA

1. Roma 15

2. Juventus 15

3. Fiorentina 10

4. Inter 10

5. Como 10

6. Milan 7

7. Sampdoria 3

8. Sassuolo 1

9. Pomigliano 1

10. Napoli 1

Foto: LiveMedia/Gianluca Ricci