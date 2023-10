Calcio, la Roma cala il poker: è crisi profonda per il Cagliari in Serie A

A partire dalle ore 18.00 di oggi, domenica 8 ottobre, il Cagliari di Claudio Ranieri ha ospitato la Roma di José Mourinho. I giallorossi si sono imposti con un pesantissimo 1-4 sui rossoblù. Ancora un insuccesso per Nandez e compagni che, dopo otto giornate, non hanno ancora assaporato il gusto della vittoria. Dolceamara invece la vittoria per la Roma: Paulo Dybala infatti, si è dovuto fermare in lacrime per un infortunio al ginocchio. Ma ecco di seguito il racconto della partita.

CALCIO, IL RACCONTO DI CAGLIARI-ROMA

IL PRIMO TEMPO

A partire bene è il Cagliari con un colpo di testa insidioso di Petagna che impegna Rui Patricio. Al 19esimo però, arriva il vantaggio dei giallorossi con Aouar. Spinazzola serve l’algerino che, sotto porta, non può sbagliare e fa 0-1. Passa meno di un minuto e la Roma raddoppia. Gran cross estremamente teso di Karsdorp dalla corsia destra: Lukaku tutto solo al centro dell’area deve solo schiacciare dentro ed è 0-2 con i rossoblù sotto di punteggio e moralmente. Al 40esimo Azzi tenta il tiro che però termina sull’esterno della rete.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

IL SECONDO TEMPO

Passano sei minuti della ripresa e gli uomini di Mourinho si portano sullo 0-3. Belotti, entrato al posto di Dybala infortunato, si gira bene sul difensore cagliaritano e cala il tris. Altri otto minuti ed è di nuovo Roma e ancora una volta Lukaku che, a tu per tu con Scuffet, non si lascia ipnotizzare e cala il poker: 0-4. Il Cagliari riesce a segnare il gol della bandiera, all’87esimo, su rigore trasformato da Nandez: è 1-4 il risultato finale.

Foto: LaPresse