Calcio femminile, Andrea Soncin: “Azzurre da applaudire, ottimismo per il futuro”

L’Italia è stata sconfitta dalla Spagna per 1-0 nel match valido per la Nations League di calcio femminile. Le azzurre hanno tenuto testa alle Campionesse del Mondo e hanno accarezzato il sogno di portare a casa un risultato positivo, ma le Furie Rosse hanno trovato il gol all’89mo minuto grazie al colpaccio della rientrare Hermoso. La nostra Nazionale è incappata nella seconda sconfitta nel torneo dopo quella rimediata un mese fa sempre per 1-0 contro la Svezia.

Il CT Andrea Soncin ha analizzato la prestazione delle azzurre ai microfoni della Rai: “Peccato, ma bisogna fare tanti applausi alle ragazze perché hanno fatto una partita di cuore, meritavano una gioia. L’abbiamo cercata, l’abbiamo preparata, l’abbiamo voluta e non è arrivata. Va fatto un grandissimo applauso. Queste partite permettono di guardare al futuro con grandissima fiducia e ottimismo, è giusto che i riflettori su di loro si accendono sempre di più“.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “Ci credevo prima e ci ho creduto anche dopo aver preso il gol, abbiamo avuto un’occasione per pareggiare. Le ragazze ci hanno messo tutto, sono state perfette, c’è grande fiducia attorno alg ruppo e questa deve essere la base per affrontare i prossimi impegni. Nell’ultimo periodo hanno raccolto meno di quello che possono, devono essere accompagnate”.

Foto: Lapresse