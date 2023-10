Calcio in tv oggi (venerdì 6 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv oggi, venerdì 6 ottobre, non si fermerà e il palinsesto continua a essere ricco di match interessantissimi. Le competizioni europee, nel corso della settimana, hanno allietato i pomeriggi e le sere e, il weekend appena iniziato, regalerà tante nuove emozioni. Ad esempio andrà in scena proprio quest’oggi la Serie A con due partite. Alle 18.30 l’Empoli di Andezzoli aprirà le porte del Castellani all’Udinese di Sottil. Le due formazioni apriranno le danze di quello che sarà l’ottavo turno della massima serie italiana.

A partire dalle 20.45 invece, il Lecce di Roberto D’Aversa, dopo gli scivoloni contro Juventus e Napoli, proverà a rialzarsi contro il Sassuolo e sempre al Via del Mare. Spazio anche per la Serie B: ci sarà un derby lombardo da seguire. Il Brescia, nel nono turno del campionato cadetto, aprirà le porte del Mario Rigamonti alla neopromossa Feralpisalò.

E ancora la Serie C con Mantova-Alessandria. Occhio anche alla Saudi Professional League con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che giocherà contro l’Abha e alla Bundesliga oltre che alla Ligue 1 francese. Insomma sarà una giornata tutt’altro che noiosa. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (6 OTTOBRE)

Venerdì 6 ottobre

Ore 17.00 – Al Nassr-Abha – Saudi Professional League 9° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 18.30 – Empoli-Udinese – Serie A 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.00 – Al Ittihad-Al Ahli – Saudi Professional League 9° turno – Diretta tv su La7d

Ore 20.30 – Brescia-Feralpisalò – Serie B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 20.30 – Manchester United-Arsenal – The FA Women’s Super League – Diretta streaming su DAZN, DAZN Women’s Football Youtube

Ore 20.30 – Borussia Mönchengladbach-Mainz – Bundesliga 7° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Lecce-Sassuolo – Serie A 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW

Ore 20.45 – Mantova-Alessandria – Serie C Girone A 7° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Athletic Club-Almeria – LaLiga 9° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Strasburgo-Nantes – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Birmingham-West Bromwich – Championship 11° turno – Diretta streaming su DAZN

