Calcio, i risultati della Conference League: Besiktas rimontanto dal Lugano, ko l’Eintracht Francoforte. Klaksvik, primo punto di una squadra delle Far Oer

In archivio la seconda giornata di Conference League, con un paio di risultati veramente inaspettati, tra sconfitte pesanti, ribaltoni ed un pareggio che fa la storia di una piccola nazione.

Prima vittoria per il Gent, che supera per 2-0 il Maccabi Tel Aviv, basta un gol per tempo di Tissoudali; nel gruppo B è dunque vetta con lo Zorya, che ha avuto ragione degli islandesi del Breidablik. Sorprende il successo del Ballkani sulla Dinamo Zagabria per 2-0, agganciando i croati a 3 punti; in vetta al gruppo C rimane il Viktoria Plzen, che ribalta l’Astana con i gol di Chory e Kopic.

Genk che, nel girone della Fiorentina, vola in vetta visto: bastano 20 minuti a regolare il Cukaricki con i gol di Heynen ed il rigore di Paintstil. Da registrare qualche ko a sorpresa: come quello del Besiktas, che viene sopraffatto in casa dal Lugano, che ribalta dal 2-0 al 2-3 grazie all’espulsione di Rosier nel finale, o dell’Eintracht Francoforte, che va ko 2-1 in casa del Paok Salonicco.

Bene invece il Fenerbahce, che batte il Trnava (faticando), per 2-1, mentre il Lilla si fa bloccare sul pari dal Klaksvik, che fa un passo nella storia conquistando il primo punto europeo di una squadra delle Far Oer. Netto invece il successo del Nordsjaelland sul Ludogorets, spazzato via 7-1.

CONFERENCE LEAGUE 2023-2024, RISULTATI 5 OTTOBRE

Astana-Viktoria Plzen 1-2

Besiktas-Lugano 2-3

Bodo/Glimt-Club Brugge 0-1

Breidablik-Zorya 0-1

Ballkani-Dinamo Zagabria 2-0

Gent-Maccabi Tel Aviv 2-0

Klaksvik-Lille 0-0

Olimpia Lubiana-Slovan Bratislava 0-1

Aberdeen-HJK 1-1

AZ Alkmaar-Legia Varsavia 1-0

Aston Villa-Zrinjski 1-0

Cukaricki-Genk 0-2

Nordsjaelland-Ludogorets 7-1

PAOK Salonicco-Eintracht Francoforte 2-1

Trnava-Fenerbahce 1-2

Foto: LaPresse