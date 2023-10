Calcio in tv oggi (venerdì 27 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si fermerà nemmeno quest’oggi, venerdì 27 ottobre. Le varie squadre di club sparse per il continente europeo e non solo, dopo gli impegni settimanali nelle Coppe magari, torneranno presto in campo. E in data odierna sarà il turno di differenti compagini in diversi campionati.

Partiamo innanzitutto dalla Nazionale femminile italiana che, a partire dalle ore 17.45 e all’interno dell’Arechi di Salerno, ospiterà la Spagna nel turno di UEFA Nations League femminile. Un impegno tutt’altro che semplice per la squadra di Andrea Soncin; le azzurre daranno in ogni caso tutto sul campo.

Poi oltre alla Saudi Professional League e all’Eredivisie, sarà anche il momento della Serie B e, in particolare, di Cittadella-Cremonese. Alle 20.45 invece, tornerà ad allietare le serate del weekend la Serie A: la Salernitana sarà ospite del Genoa nel 10° turno. Occhio anche alla Premier League, alla Bundesliga oltre che a LaLiga e la Ligue 1 francese: oggi insomma, non ci sarà modo di annoiarsi. Ecco di seguito l’elenco delle partite odierne.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI

Venerdì 27 ottobre

Ore 17.45 – Italia-Spagna – UEFA Nations League Women 3° turno – Diretta tv su Rai 2. Diretta streaming su Rai Play.

Ore 20.00 – Al Hilal-Al Ahli – Saudi Professional League 11° turno – Diretta tv su La7d

Ore 20.00 – Vitesse-Zwolle – Eredivisie 10° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 20.30 – Cittadella-Cremonese – Serie B 11° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 20.30 – Bochum-Mainz – Bundesliga 9° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Genoa-Salernitana – Serie A 10° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Crystal Palace-Tottenham – Premier League 10° turno – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Girona-Celta Vigo – LaLiga 11° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Clermont-Nizza – Ligue 1 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

