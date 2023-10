Calcio in tv oggi (sabato 7 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Si annuncia un sabato 7 ottobre davvero ricchissimo di calcio in tv quello che vivremo oggi. Tra Serie A, Serie B, Serie C, campionati esteri e sudamericani, ci sarà davvero da sbizzarrirsi. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la programmazione completa, gli orari e il palinsesto della giornata odierna di calcio in tv.

PROGRAMMA COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (sabato 7 ottobre)

Ore 12.30 SERIE A FEMMINILE – Sampdoria-Como – diretta su DAZN

Ore 13.30 PREMIER LEAGUE – Luton-Tottenham – diretta su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00 SERIE B – Cosenza-Lecco – diretta su DAZN e Sky Calcio 4 (254)

Ore 14.00 SERIE B – Modena-Palermo – diretta su DAZN e Sky Calcio 2 (252)

Ore 14.00 SERIE B – Reggiana-Bari – diretta su DAZN e Sky Calcio 1 (251)

Ore 14.00 SERIE B – Sudtirol-Catanzaro – diretta su DAZN e Sky Calcio 3 (253)

Ore 14.00 LIGA – Cadice-Girona – diretta su DAZN

Ore 15.00 SERIE A – Inter-Bologna – diretta su DAZN e ZONA DAZN

Ore 15.00 SERIE A FEMMINILE – Pomigliano-Roma – diretta su DAZN

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Manchester United-Brentford – diretta su Sky Sport Max (205)

Ore 16.15 LIGA – Real Madrid-Osasuna – diretta su DAZN

Ore 16.15 SERIE B – Ascoli-Sampdoria – diretta su DAZN e Sky Calcio 1 (251)

Ore 16.15 SERIE B – Cittadella-Ternana – diretta su DAZN e Sky Calcio 3 (253)

Ore 16.15 SERIE B – Venezia-Parma – diretta su DAZN e Sky Calcio 2 (252)

Ore 16.15 SERIE C – Pro Sesto-Novara – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 16.15 SERIC C – Renate-Triestina – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 16.15 SERIC C – Legnago-Giana Erminio – diretta su Sky Calcio

Ore 18.00 SERIE A – Juventus-Torino – diretta su DAZN e ZONA DAZN

Ore 18.30 LIGA – Maiorca-Valencia – diretta su DAZN

Ore 18.30 SERIE C – Atalanta U23-Albinoleffe – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 18.30 SERIE C – Arzignano-Virtus Verona – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.30 SERIE C – Padova-Pro Patria – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.30 SERIE C – Trento-Lumezzane – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 18.30 BUNDESLIGA – Werder Brema-Hoffenheim – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 18.30 PREMIER LEAGUE – Crystal Palace-Nottingham – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 19.00 SERIE A FEMMINILE – Milan-Juventus – diretta su DAZN

Ore 20.45 SERIE A – Genoa-Milan – diretta su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Ore 20.50 EREDIVISIE – Vitesse-Excelsior – diretta su MolaTV

Ore 21.00 LIGA – Siviglia-Rayo Vallecano – diretta su DAZN

Ore 21.00 LIGUE – Reims-Monaco – diretta su Sky Sport Max (205)

Ore 21.20 COPA DE LA LIGA ARG – San Lorenzo-Newell’s Old Boys – diretta su MolaTV

Ore 23.15 SAUDI PRO LEAGUE – Al-Ittihad-Al-Ahli – differita su La7

Ore 23.20 SERIE A BRASILIANA – Vasco da Gama-Sao Paulo – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse