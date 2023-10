Calcio in tv oggi (martedì 17 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv quest’oggi, martedì 17 ottobre, non mancherà. Il palinsesto calcistico anche in data odierna è estremamente ricco di match interessantissimi e allieterà, già a partire dal pomeriggio, la giornata dei tanti appassionati e tifosi. A rubare la scena sarà certamente l’Italia del ct Luciano Spalletti che, a partire dalle ore 20.45 e all’interno di Wembley, scenderà in campo per affrontare l’Inghilterra.

La gara, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, vedrà contrapposti i padroni di casa, primi in classifica a quota tredici, e gli azzurri, secondi a quota dieci. Occasione ghiottissima dunque per la nostra Nazionale che tenterà il colpaccio proprio come accaduto nell’estate del 2021 e nello stesso stadio.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Oltre alle altre partite valide sempre per le qualificazioni alla manifestazione continentale che si disputerà in Germania il prossimo anno, a non mancare sarà anche l’Italia U21. Gli azzurrini di Carmine Nunziata, alle 17.45 e al Druso di Bolzano, accoglieranno la Norvegia nell’incontro per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv quest’oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (17 OTTOBRE)

Martedì 17 ottobre

Ore 17.45 – Italia U21-Norvegia U21 – Qualificazioni Euro 2025 – Diretta tv su Rai 2. Diretta streaming su Rai Play

Ore 18.00 – Finlandia-Kazakistan – Qualificazioni Euro 2024 – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Inghilterra-Italia – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 20.45 – Malta-Ucraina – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Lituania-Ungheria – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202, Diretta Gol). Diretta streaming su Sky Go

Ore 20.45 – Serbia-Montenegro – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202, Diretta Gol). Diretta streaming su Sky Go

Ore 20.45 – Irlanda del Nord-Slovenia – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202, Diretta Gol). Diretta streaming su Sky Go

Ore 20.45 – San Marino-Danimarca – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202, Diretta Gol). Diretta streaming su Sky Go

Ore 21.00 – Francia-Scozia – Amichevole – Diretta tv su Sky Sport 251. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Foto: LaPresse