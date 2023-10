Calcio in tv oggi (lunedì 30 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Anche nella giornata di oggi il calcio italiano ed estero offrirà alcune sfide più che interessanti. Dopo un weekend sensazionale, in cui abbiamo visto il “Clasico” tra Real Madrid e Barcellona, il derby di Manchester tra City e United, e i due big match della 10ma giornata di Serie A, Inter–Roma e Napoli–Milan, anche nel lunedì odierno ci si potrà gustare qualche incontro assai piacevole da assistere.

Il match di cartello della serata non può che non essere Lazio–Fiorentina: le due squadre saranno protagoniste di una sfida che, sulla carta, si preannuncia di fuoco, visto che si tratta di un vero e proprio scontro diretto per le posizioni valevoli per i piazzamenti continentali. I biancocelesti vogliono ripartire dopo il tonfo in Champions League in casa del Feyenoord, la Viola deve dare continuità al successo roboante in Conference League con il Cukaricki.

Ci sarà un altro match valevole per la massima serie italiana, si tratta di Empoli–Atalanta. Trasferta da non sottovalutare per la Dea, che dopo l’impegno europeo andrà a sfidare una squadra in fiducia come quella toscana. In Italia, anche la Serie C sarà di scena quest’oggi con ben sei sfide, mentre per quanto riguarda il Vecchio Continente, si gioca sia in Spagna (Granada-Villarreal), sia in Portogallo (Boavista-Sporting Lisbona).

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI (30 OTTOBRE)

00.00 Botafogo-Cuiabá (Brasileirão) – Diretta tv su Sportitalia, Diretta streaming su Mola Tv

01.00 Cincinnati-New York Red Bulls (Playoff MLS) – Diretta streaming su Apple Tv

03.00 St. Louis City-Sporting KC (Playoff MLS) – Diretta streaming su Apple Tv

14.30 Monza-Roma (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

18.30 Empoli-Atalanta (Serie A) – Diretta tv su Zona DAZN (canale 214 di Sky), Diretta streaming su DAZN

20.45 Lazio-Fiorentina (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

20.45 Cesena-Carrarese (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Perugia-Entella (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Arezzo-Gubbio (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Sestri Levante-Rimini (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Benevento-Potenza (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 256, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Vis Pesaro-Pineto (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 257, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

21.00 Granada-Villarreal (Liga) – Diretta streaming su DAZN

21.15 Boavista-Sporting (Campionato portoghese) – Diretta streaming su DAZN

23.00 Sarmiento-San Lorenzo (Campionato argentino) – Diretta tv su Solocalcio, Diretta streaming su One Football e Mola Tv

