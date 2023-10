Volley: Perugia espugna Monza, Catania concede un set a Cisterna e poi vola in Superlega

Si chiude la seconda giornata di Superlega, e lo fa con una coppia di match dai destini decisamente opposti. Se Perugia riesce, con una bella prova, a battere Monza lontano dalle mura amiche, Catania fa suo il confronto con Cisterna con un notevole assolo di forza nei set centrali.

Per quel che riguarda Monza-Perugia, il punteggio finale è di 23-25 30-32 22-25. La lotta è tiratissima su tutti i set, e Perugia ha più di una recriminazione per quanto riguarda il secondo dov’era avanti 18-14, ma alla fine dei conti i 15 punti di Arthur Szwarc e i 14 di Ran Takanashi non bastano a Monza. O meglio, non contro una migliore distribuzione da parte umbra con i 14 di Kamil Semeniuk, i 10 di Sebastian Sole e i 9 di Wilfredo Leon tra gli altri.

Nella sfida siciliana, invece, a partire meglio è Cisterna, che con il finale di primo set di Ramon Ferragut e Fauré riesce a issarsi sul 22-25. Lottatissime anche le conclusioni di secondo e terzo parziale, dove però la marcia in più l’ha la squadra di casa, aiutata da un attacco decisivoo di Randazzo in un caso e da un muro di Masulovic nell’altro. Il quarto diventa così un modo per dilagare da parte dei padroni di casa, che volano sulle ali di uno straordinario Paul Buchegger da 26 punti. In sintesi: 22-25 26-24 26-24 25-14.

La classifica vede ora a punteggio pieno Piacenza e Perugia a quota 6 da sole, con al terzo posto Trento, Modena e Verona a 4. A 3 il gruppo delle seste con Civitanova, Monza e Catania, 1 per Taranto, Cisterna e Milano che sono none. Fanalino di coda Padova ancora a 0.

