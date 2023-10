Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 30 ottobre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

Si sta per concludere il decimo turno della Serie A 2023-2024. Dopo l’anticipo di venerdì, ed i match di sabato e domenica, la giornata del massimo campionato italiano di calcio andrà a fare calare il sipario su di sé con gli ultimi due incontri in programma.

Come tradizione, il lunedì è dedicato alle squadre che giocano in Europa League e Conference League, e così è anche in questo caso. Si inizierà alle ore 18.30, infatti, con l’Empoli che allo stadio Castellani ospiterà l’Atalanta, mentre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico andrà in scena un interessante Lazio-Fiorentina.

Come si può vedere ci attendono due match di grande interesse, tra zona Champions League, zona europea e, non ultima, zona retrocessione. Le squadre che hanno giocato nelle coppe riusciranno a recuperare gambe e mente? Nel caso dell’Atalanta, dopo il 2-2 di Graz, attenzione massima alla trasferta di Empoli, con i toscani freschi di successo in casa della Fiorentina…

I match del lunedì della 10a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport Empoli-Atalanta si potrà vedere (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmessa Lazio-Fiorentina su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251) per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Lunedì 30 ottobre

Ore 18.30 Empoli-Atalanta – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 20.45 Lazio-Fiorentina – diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251)

PROGRAMMA DECIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Lazio-Fiorentina su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Lazio-Fiorentina

Diretta Live: OA Sport

