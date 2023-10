Calcio in tv oggi (lunedÃ¬ 2 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Dopo il weekend appena concluso ieri sera, non si ferma il calcio giocato neanche nella giornata di oggi: tante le sfide di livello che si disputeranno questo lunedì, prima di catapultarsi sul programma della seconda giornata delle coppe europee, il cui via sarà dato nella serata di domani con i primi incontri valevoli per la Champions League.

La settima giornata della Serie A 2023-2024 terminerà quest’oggi con gli ultimi tre incontri rimasti: il Torino vuole riscattare la sconfitta con la Lazio contro il Verona, il Sassuolo, reduce da due vittorie straordinarie su Juventus e Inter, ospiterà il Monza di Raffaele Palladino, mentre dalle 20.45 la Fiorentina di Vincenzo Italiano cercherà altri tre punti per dare seguito a un ottimo avvio di campionato contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Oltre alle tre sfide di Serie A, oggi vedranno luce anche le altrettanti partite rimaste in programma per quanto riguarda la Serie C. Non si giocherà solamente in Italia: attesa per il derby del West London tra Fulham e Chelsea, con i Blues che hanno l’obbligo di imporsi sui cugini londinesi per riavvicinarsi alle posizioni di vertice. Si giocherà anche in Spagna, visto che è ancora da disputarsi l’incontro tra Las Palmas e Celta Vigo nel quadro della giornata in corso de La Liga.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI (2 OTTOBRE)

Lunedì 2 ottobre

Ore 02.00 Los Angeles FC-Real Salt Lake (MLS) – Diretta streaming su Apple Tv

Ore 14.00 Roma-Sampdoria (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

Ore 15.00 Taranto-Audace Cerignola (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 16.00 Atalanta-Sassuolo (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

Ore 18.00 Juventus-Verona (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

Ore 18.00 Inter-Fiorentina (Serie A femminile) – Diretta tv su Rai Sport Hd+, Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 Torino-Verona (Serie A) – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 Sassuolo-Monza (Serie A) – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 Bayern-Colonia (Bundesliga femminile) – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.30 Pescara-Gubbio (Serie C) – Diretta tv su Rai Sport Hd+ e Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Fiorentina-Cagliari (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Vis Pesaro-Fermana (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Fulham-Chelsea (Premier League) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Las Palmas-Celta (Liga) – Diretta streaming su DAZN

Foto: Lapresse