Roland Garros 2024, Sara Errani liquida Alice Tubello e vola al turno decisivo delle qualificazioni

Sara Errani, numero 1 del tabellone cadetto, al termine di un match giocato indoor a causa della pioggia che sta cadendo su Parigi, liquida la wild card transalpina Alice Tubello, sconfitta per 6-2 6-1 in un’ora e 24 minuti, ed accede al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2024 di tennis, dove sfiderà la vincente della sfida tra la romena Elena-Gabriela Ruse e la neerlandese Suzan Lamens, testa di serie numero 23.

Nel primo set Errani non sfrutta una palla break nel secondo game e poi a sua volta deve cancellarne una nel terzo. L’azzurra, però, dal 2-2 sale in cattedra, facendo male soprattutto in risposta: servizio tenuto a 30 nel quinto gioco e break a 15 nel sesto, a seguire turno in battuta tenuto ai vantaggi e secondo strappo, questa volta a zero, per propiziare la chiusura sul 6-2 in 40 minuti di gioco.

La seconda partita si apre con un primo game lunghissimo, in cui l’azzurra, cede la battuta alla quarta palla break dopo 18 punti giocati. Immediata reazione di Errani e controbreak a zero rapidissimo. La tennista italiana tiene il servizio a 30 nel terzo game e poi allunga, centrando un altro break a zero che vale il 3-1. Altro game fiume il quinto, che però questa volta Errani risolve in proprio favore dopo 24 punti giocati per il 4-1 che fa calare il sipario sul match: l’azzurra, infatti, da quel momento vince tutti i quindici giocati e chiude sul 6-1 in 44 minuti.

Le statistiche sottolineano, una volta di più, il dominio di Sara Errani, che vince 74 punti contro i 45 della transalpina, mettendo a segno 22 vincenti e sfruttando anche i 37 gratuiti dell’avversaria. Entrambe le tenniste concedono 6 break point, ma l’azzurra ne sfrutta 5 e ne annulla 5, lasciando le briciole alla francese, con Tubello che si ferma al 26% di punti vinti con la prima ed al 33% sulla seconda di servizio.