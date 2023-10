Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 2 ottobre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

Oggi, lunedì 2 ottobre, va a concludersi la settima giornata del massimo campionato italiano di calcio. La Serie A 2023-2024 ci propone altri tre incontri di grande interesse, prima di passare poi alla tre-giorni dedicata alle coppe europee, con Champions League tra martedì e mercoledì e, come tradizione, Europa League e Conference League giovedì-

Quale sarà il programma odierno? Il settimo turno della massima serie prenderà il via, per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, con i match delle ore 18.30. Saranno in scena Sassuolo-Monza, con i nero-verdi “on fire” reduci dai bellissimi successi contro Juventus e Inter che proveranno a proseguire nel loro filotto contro i brianzoli.

In contemporanea saranno di scena Torino e Hellas Verona, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Fiorentina-Cagliari con la formazione allenata da mister Vincenzo Italiano che proverà a lasciare il piede ben saldo sull’acceleratore, chiedendo strada alla compagine allenata dall’ex di turno, mister Claudio Ranieri.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

I match del lunedì della 7a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmessa Fiorentina-Cagliari su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Lunedì 2 ottobre

Ore 18.30 Sassuolo-Monza – diretta su DAZN

Ore 18.30 Torino-Hellas Verona – diretta su DAZN

Ore 20.45 Fiorentina-Cagliari – diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Fiorentina-Cagliari su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Fiorentina-Cagliari

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse