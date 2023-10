Calcio in tv oggi (giovedì 5 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Un giovedì strapieno di calcio europeo. Il 5 ottobre propone tutto il secondo turno di Europa League e Conference League, con tre italiane impegnate in incontri che valgono un pezzo, importante o meno, di qualificazione agli ottavi di finale.

La squadra chiamata all’impegno più complicato è l’Atalanta: gli uomini di Gasperini saranno ospiti dello Sporting Lisbona per la leadership del girone D. In serata invece la Roma accoglierà gli svizzeri del Servette, un match che servirà anche per alzare ancor di più il morale dopo il successo con il Frosinone. Negli stessi momenti la Fiorentina sarà in campo in Conference con i magiari del Ferencvaros: questa è l’unica delle tre partite che verrà trasmessa in chiaro, su TV8, mentre le altre saranno visibili su Sky Sport e DAZN

Vi offriamo qui la lista completa delle partite che si disputeranno oggi, 5 ottobre 2023, e di come poterle vedere in tv e in streaming.

CALCIO IN TV OGGI 5 OTTOBRE

18.45 TSC-Olympiakos – Europa League – streaming su DAZN

18.45 Friburgo-West Ham – Europa League – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

18.45 AEK Atene-Ajax – Europa League – streaming su DAZN

18.45 Marsiglia-Brighton – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

18.45 Aris Salonicco-Rangers Glasgow – Europa League – streaming su DAZN

18.45 Betis Siviglia-Sparta Praga – Europa League – streaming su DAZN

18.45 Rakow-Sturm Graz – Europa League – streaming su DAZN

18.45 Sporting Lisbona-Atalanta – Europa League – diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

18.45 Klaksvik-Lille – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Olimpia Lubiana-Slovan Liberec – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Breidablik-Zorya Luhanks – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Gent-Maccabi Tel Aviv – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Astana-Viktoria Plzen – Conference League – diretta tv su Sky Sport Calcio, streaming su NOW e SkyGo

18.45 Ballkani-Dinamo Zagabria – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Besiktas-Lugano – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Bodo/Glimt-Club Brugge – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Liverpool-Union Saint Gilloise – Europa League – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

21.00 Tolosa-Lask Linz – Europa League – streaming su DAZN

21.00 Maccabi Haifa-Panathinaikos – Europa League – streaming su DAZN

21.00 Villarreal-Rennes – Europa League – streaming su DAZN

21.00 Roma-Servette – Europa League – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

21.00 Servette-Slavia Praga – Europa League – streaming su DAZN

21.00 Haccken-Qarabag – Europa League – nessuna diretta tv

21.00 Molde-Leverkusen – Europa League – nessuna diretta tv

21.00 AZ Alkmaar-Legia Varsavia – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Aston Villa-Zrinjski – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Cukaricki-Genk – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Fiorentina-Ferencvaros – Conference League – diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e TV8, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

21.00 Aberdeen-HJK – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 PAOK Salonicco-Eintracht Francoforte – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Nordsjaelland-Ludogorets – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Spartak Trnava-Fenerbahce – Conference League – nessuna diretta tv

Foto: LaPresse