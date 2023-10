Calcio, Champions League: poker del Newcastle al PSG, il Manchester City vince a Lipsia

Questa sera, mercoledì 4 ottobre, si son giocate le restanti gare di UEFA Champions League valide per il secondo turno della fase a gironi. Tante emozioni come al solito e anche tante stelle in campo. Il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato per 0-0 sul campo del Borussia Dortmund mentre la Lazio, al 95esimo, ha espugnato il Celtic Park di Glasgow con la rete vincente di Pedro: 1-2 per i biancocelesti. Interessantissime anche le altre gare odierne: spicca soprattutto il poker rifilato dal Newcastle al PSG. Ma ecco di seguito i racconti dei match.

CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE ODIERNE

Partiamo dalle gare delle 18.45 e diamo un’occhiata ad Atletico Madrid-Feyenoord, squadre coinvolte nello stesso girone di Lazio e Celtic, quello E. Gli spagnoli hanno vinto per 3-2 in rimonta dopo una partita pirotecnica. Ad aprire le danze ci ha pensato Hermoso che, con un autogol, ha portato avanti gli olandesi. Al 12esimo pareggio di Morata raggiunto però, al 34esimo dalla rete di Hancko. Griezmann ha nuovamente al 48esimo del primo tempo. Dopo due minuti, nella ripresa, sorpasso completato dai Colchoneros grazie alla marcatura di Morata.

Sempre alle 18.45, e sempre per 2-3, lo Shakhtar ha vinto contro il Royal Antwerp: avanti 2-0 i belgi grazie a Balikwisha e Muja, si son fatti prima recuperare e poi rimontare in successione da Sikan, Valencia e ancora una volta Sikan. Passiamo agli incontri delle 21.00. Il Newcastle, all’esordio nel proprio stadio, ha piegato il PSG con un pesantissimo 4-1. Almiron, Burn, Longstaff e Schar, hanno pesantemente risposto all’unico gol di Lucas Hernandez.

Pareggio scoppiettante anche tra Stella Rossa e Young Boys: 2-2. Ndiaye e Bukari hanno segnato per i padroni di casa mentre, per gli ospiti, in gol Ugrinic e Itten. Il Manchester City si è riconfermato sul campo del Lipsia: 1-3 ai tedeschi. Al gol di Foden è arrivata la risposta di Openda. Poi però Alvarez e Doku non hanno lasciato scampo. Infine il Barcellona si è imposto per 0-1 in casa del Porto: gol decisivo di Ferran Torres, entrato al posto di Lewandowski infortunato.

Foto: LaPresse