Calendario Serie A calcio 6-8 ottobre: programma prossima giornata, che partite si giocano, programma, orari DAZN e Sky

Non c’è tempo di metabolizzare la chiusura della tornata di calcio europeo che è tempo di ripensare ai campionati nazionali. Tempo di Serie A già da domani, per un ultimo weekend prima di una piccola pausa per venire incontro alle qualificazioni per gli Europei 2024.

Il venerdì sera partirà con Empoli-Udinese, due squadre in un momento complicato al Castellani, con i bianconeri che stanno iniziando a riflettere sul destino di mister Sottil. In serata sarà il turno di Lecce-Sassuolo al Via del Mare. Sabato con le due capoliste protagoniste; l’Inter ospita il Bologna alle 15.00, mentre in serata il Milan se la vedrà con il Genoa ammazzagrandi di Gilardino. In mezzo, il derby piemontese tra Juventus e Torino.

Domenica pomeriggio che vedrà Monza e Salernitana impegnate nel lunch match alle 12.30, mentre alle 15.00 giocheranno in contemporanea Frosinone-Verona ed un interessante Lazio-Atalanta. Cagliari-Roma alle 18.00 fa invece da antipasto alla chiusura dell’ottava giornata tra Napoli e Fiorentina.

SERIE A 2023-24, IL CALENDARIO DELL’OTTAVA GIORNATA

6 ottobre

18.30 Empoli-Udinese – diretta tv su Zona DAZN (per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

20.45 Lecce-Sassuolo – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

7 ottobre

15.00 Inter-Bologna – diretta tv su Zona DAZN (per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

18.00 Juventus-Torino – diretta tv su Zona DAZN (per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

20.45 Genoa-Milan – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

8 ottobre

12.30 Monza-Salernitana – diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

15.00 Frosinone-Verona – diretta tv su Zona DAZN 2 (per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

15.00 Lazio-Atalanta – diretta tv su Zona DAZN (per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

18.00 Cagliari-Roma – diretta tv su Zona DAZN (per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

20.45 Napoli-Fiorentina – diretta tv su Zona DAZN (per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

