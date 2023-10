Calcio, i risultati delle qualificazioni agli Europei: Olanda all’ultimo respiro con la Grecia, l’Austria vola in Germania. Interrotta Belgio-Svezia

Il turno di qualificazione agli Europei di calcio 2024 viene letteralmente sconvolto dall’interruzione del match tra Belgio e Svezia, a causa dell’attentato di Bruxelles in cui sono rimaste uccisi due tifosi svedesi poco prima del fischio d’inizio. Per la cronaca, il risultato era sull’1-1 con i gol di Gyokeres e Lukaku su rigore. Passa dunque in secondo piano, nello stesso girone, l’ingresso tra le magnifiche 24 dell’Austria, che ha battuto l’Azerbaigian con il gol di Sabitzer.

Nel gruppo J il Portogallo continua a vincere, massacrando la Bosnia-Erzegovina. 5-0 già chiuso nel primo tempo, con la doppietta di Ronaldo ed i gol di Bruno Fernandes, Cancelo e Joao Felix; dietro di loro fa un enorme passo avanti la Slovacchia, che batte nello scontro diretto il Lussemburgo grazie al gol di Duris, netta vittoria per l’Islanda in casa, che supera il Liechtenstein per 4-0.

Nel gruppo B l’Olanda se la cava solo all’ultimo respiro contro la Grecia: i tulipani attaccano a tutto spiano e falliscono un rigore con Weghorst nel primo tempo, a in pieno recupero ottengono un altro penalty; stavolta sul dischetto ci va Van Dijk che non sbaglia. Con questo successo gli olandesi vanno al secondo posto alle spalle della Francia e con due partite ‘comode’ con Irlanda e Gibilterra. Nell’altro match larga vittoria dell’Irlanda su Gibilterra per 4-0.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, I RISULTATI

Azerbaigian-Austria 0-1

Belgio-Svezia 1-1 (INTERROTTA)

Bosnia Erzegovina-Portogallo 0-5

Gibilterra-Irlanda 0-4

Grecia-Olanda 0-1

Islanda-Liechtenstein 4-0

Lussemburgo-Slovacchia 0-1

Foto: LaPresse