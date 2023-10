Calcio, i risultati della seconda giornata di Europa League: Sturm Graz batte il Rakow, Marsiglia e Brighton non si fanno male. Liverpool ok

Si chiude anche la seconda giornata di Europa League 2023-2024; la fase a gironi regala spesso dei risultati inaspettati.

Nel girone dell’Atalanta arriva il successo dello Sturm Graz; basta il gol di Boving al 24′ per regalare i primi tre punti europei agli austriaci contro il Rakow. In pari il derby tra allenatori italiani con protagoniste Marsiglia e Brighton: squadra di Gattuso che passa due volte in un minuto, tra 19′ e 20′ con Mbemba e Gross, ma i britannici la riprendono con Gross ed il rigore nel finale di Joao Pedro. Tutto cristallizzato dunque nel gruppo B, dopo il pareggio a reti bianche tra Ajax ed Aek Atene.

Lo Slavia Praga si propone come la rivale della Roma per il primo posto nel gruppo G; vera e propria mattanza con lo Sheriff Tiraspol, matato per 6-0 con i gol di Chytil (doppietta), Ogbu, Garananga, Schranz e Doudera; gruppo G che vede invece Leverkusen e Qarabag a punteggio pieno, dopo i rispettivi successi esterni sul Molde (2-1) e Hacken (1-0).

Fra le grandi, successo 2-0 del Liverpool di Jurgen Klopp con Gravenberch e Diogo Jota a segno in chiusura di tempo sul Saint-Gilloise, il Villarreal invece ottiene i primi tre punti con il gol di Sorloth ma rischiando nel finale con il rigore fallito da Terrier per i francesi. Il Panathinaikos rimane così in vetta al girone F nonostante il pareggio con il Maccabi Haifa. Vincono anche il Betis con lo Sparta Praga ed il Friburgo in casa del West Ham.

EUROPA LEAGUE 2023-2024, RISULTATI 5 OTTOBRE

Aek.Ajax 1-1

Aris-Rangers 2-1

Betis-Sparta Praga 2-1

Friburgo-West Ham 1-2

Marsiglia-Brighton 2-2

Rakow-Sturm Graz 0-1

Sporting-Atalanta 1-2

TSC-Olympiakos 2-2

Hacken-Qarabag 0-1

Liverpool-USG 2-0

Maccabi Haifa-Panathinaikos 0-0

Molde-Bayer Leverkusen 1-2

Roma-Servette 4-0

Slavia Praga-Sheriff Tiraspol 6-0

Tolosa-LASK Linz 1-0

Villarreal-Rennes 1-0

Foto: LaPresse