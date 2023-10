Calcio, Ikoné salva la Fiorentina: 2-2 con il Ferencvaros, i viola rimangono in corsa in Conference League

Ikoné salva la Fiorentina contro il Ferencvaros. La squadra di Vincenzo Italiano soffre per più di un’ora, poi si rianima e aggancia il pareggio in pieno recupero contro i magiari, con un 2-2 che tiene aperte le chance di qualificazione al turno successivo di Conference League.

Viola che confermano il loro 4-3-3, con Biraghi che tona titolare in mezzo al campo e Beltran preferito a Nzola in avanti, occasione per Sottil sull’out di sinistra. Nella squadra di Dejan Stankovic invece si punta tutto su Barnabas Varga, autore di sedici reti in stagione.

La Fiorentina prova a fare la partita, ma gli ungheresi si fanno sentire e mettono paura ai viola. Terracciano si fa perdonare dopo un errore in fase di impostazione sul tiro di Marquinhos al 6′, poi è Kayode a salvare il proprio portiere toccando la conclusione da distanza ravvicinata del brasiliano. Ma il Ferencvaros continua a spingere e la sblocca con il solito Varga, che raccoglie il cross basso di Ben Romdhane dalla sinistra, controlla e mette a segno l’1-0.

L’inizio del secondo tempo è da incubo, con gli ungheresi che sbucano da tutte le parti. Al 47′ tolto un rigore al Ferencvaros per un fuorigioco precedente di Varga, ma poco dopo arriva il raddoppio di Cissé che stacca indisturbato in area battendo Terracciano. I viola si buttano avanti con la forza della disperazione e al minuto 66 la riaprono quasi inaspettatamente con il colpo di testa di Barak, che rianima il Franchi. I magiari abbassano il baricentro affidandosi alle ripartenze, mentre la Fiorentina ci vuole provare davvero. Nico Gonzalez vede l’urlo del gol strozzarsi in gola per un fuorigioco di Kouamé, ma al terzo dei sette minuti di recupero arriva Ikoné a salvare Italiano, con il francese che non può sbagliare a tu per tu con il portiere. Finisce 2-2, con la Fiorentina che dunque si salva solo nel finale.

Foto: LaPresse