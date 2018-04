Calcio, Mondiali 2030: Argentina, Uruguay e Paraguay si candidano per ospitare la Coppa del Centenario!

Argentina, Uruguay e Paraguay hanno ufficialmente presentato la loro candidatura per organizzare in maniera congiunta i Mondiali 2030 di calcio. Quella sarà l’edizione del centenario: a un secolo di distanza dalla prima edizione della rassegna iridata disputata in Uruguay si spera di tornare in Sudamerica proprio per celebrare al meglio l’evento. Si tratta sicuramente di un’ipotesi suggestiva che sulla carta dovrebbe sfidare una compagine europea (le ultime voci parlano della Francia) e molto probabilmente la Cina, sempre più interessata al calcio.

La conferenza stampa tenuta, tenuta a Casa Rosada, ha ulteriormente chiarito la situazione: si giocherebbe in 12 stadi (8 in Argentina, 2 in Paraguay e 2 in Uruguay). La suggestione è quella di disputare la Finale al Centenario di Montevideo proprio come nel 1930. Ricordiamo che i Mondiali 2018 si giocheranno in Russia, quelli 2022 in Qatar mentre per quelli del 2026 si preannuncia una sfida tra Marocco e USA/Messico/Canada.













(foto profilo Twitter Four Four)