Calcio, Giovanni Malagò: “La politica si occupi di sport, ma non occupi lo sport”

Il monito di Giovanni Malagò. Il Presidente del CONI è intervenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 ottobre, cercando di spegnere il fuoco scaturito dallo scandalo del calcio scommesse che ha investito giocatori illustri della Nazionale italiana esprimendo la sua opinione riguardo quanto detto dalla Lega, forza di maggioranza che ha chiesto pubblicamente le dimissioni del Presidente della FIGC Gravina.

A margine dell’evento CEO For Life la massima autorità sportiva italiana ha voluto difendere in modo esplicito l’integrità e l’autonomia dello sport, non lasciano spazio alle interpretazioni: “La mia posizione la conoscete e non può che essere così da Presidente del CONI – ha detto Malagò -. E’ molto importante che la politica si occupi di sport, ce n’è un grande bisogno, ma questo non significa che debba occupare lo sport“.

Il Presidente ha quindi concluso: “E’ un mondo che ha una sua autoregolamentazione dovuta ai contesti elettorali. Ognuno si sente di esprimere le proprie opinioni, ma io non posso che tutelare i capisaldi del nostro mondo“.

Foto: LaPresse