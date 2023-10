Calcio femminile, Juventus e Roma vincono e restano a punteggio pieno in Serie A

Si è aperta quest’oggi con tre anticipi la terza giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Le due grandi rivali per il titolo, Roma e Juventus, hanno centrato la terza vittoria di fila restando al comando del massimo campionato a punteggio pieno e provando un primo vero tentativo di fuga sulle inseguitrici.

Il primo match odierno è andato in scena alle ore 12.30 sul campo di Bogliasco, con il Como che si è imposto in trasferta per 2-1 sulla Sampdoria. Decisivi i gol nel primo tempo di Karlernas e Skorvankova, mentre non è bastata la rete di Giordano per le blucerchiate nella ripresa. Seconda vittoria stagionale per la compagine lombarda, che sale provvisoriamente in terza piazza a quota 6 punti in classifica, mentre la Samp colleziona la terza sconfitta consecutiva restando ferma a zero punti.

Tutto facile invece nella sfida delle ore 15 a Palma Campania per la Roma, che si è sbarazzata agevolmente del Pomigliano in trasferta con il punteggio finale di 5-0 grazie ai gol di Feiersinger (doppietta), Kumagai, Viens e Tomaselli. 3 successi su 3 dunque per le campionesse d’Italia, che si confermano a punteggio pieno, mentre la squadra campana è terzultima con 1 solo punto all’attivo.

L’ultimo incontro odierno si è rivelato il più interessante ed equilibrato, con la Juventus che ha beffato il Milan vincendo in trasferta per 1-0 grazie al gol decisivo di Caruso al minuto numero 87. Le bianconere tengono dunque il passo della Roma con la terza affermazione di seguito in questo avvio di Serie A, mentre le rossonere sono virtualmente seste a quota 3 punti e a -6 dalla coppia di testa.

Foto: Lapresse