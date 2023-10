Calcio femminile, Andrea Soncin verso il doppio impegno di Nations League: “Attraverso le difficoltà possiamo crescere”

Grande attesa in vista dell’imminente doppio impegno in Uefa Nations League della Nazionale italiana di calcio femminile, ancora in lizza per una complicatissima qualificazione olimpica per Parigi 2024. Le Azzurre, guidate dal nuovo Commissario Tecnico Andrea Soncin, scenderanno in campo venerdì 27 a Salerno contro la Spagna e martedì 31 ottobre a Malmö contro la Svezia nella seconda tornata di incontri valevoli per il gruppo 4 della Lega A.

“Il nostro è un percorso e ogni raduno nasconde delle difficoltà ma, con l’approccio che hanno mostrato le ragazze fin dal primo momento, possono essere superate. C’è grande disponibilità da parte loro, sia durante i raduni sia nei confronti che abbiamo settimanalmente: mi fanno ben sperare nell’ottica di questo percorso di crescita, quindi ben vengano due partite così complicate perché solo attraverso le difficoltà possiamo crescere“, dichiara il CT italiano in conferenza stampa.

“Stiamo cercando di capire come lavorano le nostre calciatrici durante la settimana e quali sono i principi sui quali i loro allenatori fanno affidamento perché, alla fine, penso che le ragazze debbano essere messe al centro del progetto. Più informazioni abbiamo, sia io che il mio staff, più riusciamo ad individualizzare e personalizzare i lavori nel momento in cui le ragazze arrivano in Nazionale perché, come ci ha ricordato Spalletti nella sua ultima conferenza stampa, anche in poco tempo si può incidere molto“, prosegue Soncin.

“Il livello del campionato si è alzato, soprattutto per quanto riguarda le squadre che sono in una posizione di classifica non felice. Nonostante abbiano pochi punti, stanno sempre riuscendo a gestire le partite, e questo permette di avere un buon livello generale: la direzione è buona, positiva e c’è una crescita palese, sia delle calciatrici italiane che straniere“, aggiunge il tecnico lombardo.

Dopo due giornate (su sei complessive), il girone è comandato dalla Spagna a punteggio pieno con 6 punti a +3 sul tandem Italia-Svezia e a +6 su una Svizzera ormai quasi tagliata fuori dalla lotta per il primo posto che vale il pass per la Final Four della Nations League 2024 e la possibilità di giocarsi un posto per le prossime Olimpiadi di Parigi.

Foto: FIGC