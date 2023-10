Cremonese, colpo di Coda! I lombardi eliminano il Cittadella andando al terzo turno di Coppa Italia

Il primo incontro del secondo turno della Coppa Italia 2023-2024 si è concluso. Ecco come sono andate le cose nel match dello Zini fra i padroni di casa della Cremonese e gli ospiti del Cittadella.

LA CRONACA

La partita inizia con le formazioni molto attente in fase difensiva. Ne scaturisce un primo tempo con pochissimi guizzi e tanta organizzazione tattica. Un’incornata di Negro, che finisce a lato, un salvataggio di Sernicola, sul tiro-cross Carissoni, un’incornata di Negro, ma la gara non si sblocca. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa partono decisamente meglio i padroni di casa. Dopo tre minuti infatti arriva il gol del vantaggio della Cremonese: è Bertolacci a griffare l’1-0 con un tiro che trafigge il portiere avversario. Il Cittadella va in confusione. Fare – già ammonito – commette un secondo fallo da giallo venendo espulso: i veneti si ritrovano in inferiorità numerica e con un gol da recuperare.

I grigiorossi accelerano con volontà di chiudere la gara. Okereke sbaglia due gol davanti alla porta, il Cittadella soffre, ma all’84’ in una delle rare proiezioni offensive dopo l’espulsione subita, ecco che i veneti trovano il pari in mischia grazie al tap-in vincente di Vita, abile nello sfruttare la respinta della difesa avversaria.

La Cremonese non può fare altro che incassare la rete del pareggio provando a ributtarsi in attacco. Maniero, il portiere degli ospiti, compie un paio di ottimi interventi, in collaborazione con i suoi difensori. I lombardi non trovano la via della rete. Si va ai supplementari.

Nei due tempi da quindici minuti ciascuno, gli uomini di Stroppa collezionano ancora qualche buona situazione da gol, senza però riuscire a concretizzare la superiorità. Il Cittadella, arroccato a protezione della propria area di rigore, tiene. Ma al 121′, quando tutto sembrava apparecchiato per la lotteria dei rigori, è la conclusione incrociata di Coda a spezzare la parità: una rete che vale il 2-1 grigiorosso. La Cremonese vince così il match qualificandosi per gli ottavi di finale, step del torneo nel quale troverà la Roma.

Foto: Lapresse