Calcio a 5: Repubblica Ceca-Italia, una sfida importantissima verso i Mondiali 2024

Dopo un match da batticuore, vinto 6-5 praticamente sulla sirena grazie al gol di Calderolli, l’Italia del calcio a 5 è pronta a tornare nuovamente in campo per la quarta giornata dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali di Uzbekistan 2024.

L’avversario sarà sempre lo stesso, la Repubblica Ceca, ma a cambiare saranno le condizioni ambientali, visto che il match non si giocherà in casa (come è successo a Policoro), ma in trasferta, a Plzen, per la precisione.

Dei cechi del ct Tomas Neumann si sono capite nel frattempo diverse cose, avendo avuto la possibilità di “toccarle con mano”: sono molto fisici, come si pensava, sanno essere molti cinici, dote che non è di tutte le squadre, e in determinati frangenti delle partite sanno reggere l’alta intensità abbinandola a una buona organizzazione di gioco.

Elementi su cui Massimiliano Bellarte sta lavorando e lavorerà per cercare nuovamente di superare i rivali e lanciarsi sempre più convintamente verso la qualificazione diretta, o quanto meno la prenotazione dei playoff, ai Mondiali 2024.

Attenzione però, perché le assenze di capitan Carmelo Musumeci (squalificato) e del portierone Lorenzo Pietrangelo, non saranno da sottovalutare, soprattutto per leadership e carisma. Merlim e Motta, in questo caso, dovranno cercare di compiere un ulteriore step in più diventando non solo i leader tecnici della squadra ma anche quelli emotivi.

Insomma, a Plzen sarà una partita tostissima. L’Italia però in questa prima parte del percorso di qualificazione ha mostrato di aver tutte le carte in regola per giocare e vincere match del genere. Ora bisognerà tornare in campo e mettere ancora in pratica tutto quello che si è visto e provato.

Foto: Divisione Calcio a 5