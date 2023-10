Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: la classifica del girone dell’Italia. Un punto dai due volti per gli azzurri

La quarta giornata del Gruppo D dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2024 di calcio a 5, che si terranno in Uzbekistan, è andata in archivio.

Dopo i match Repubblica Ceca-Italia (3-3, con gli azzurri bravi a rimontare una situazione di svantaggio) e Spagna-Slovenia (4-0, un monologo delle Furie Rosse), la classifica del girone è ulteriormente mutata ridisegnando nuovi equilibri.

Gli iberici sono nuovamente riscappati a +3 (10 punti totali) mettendo una seria ipoteca sul biglietto iridato, mentre il collettivo allenato da Massimiliano Bellarte ha sì aggiunto un punto alla sua classifica (7 punti), in ottica secondo posto, ma non ha troppo allungato sulla Slovenia che, nella quinta giornata, ospiterà proprio Merlim e soci in casa con la possibilità di agguantare gli azzurri, anche se la differenza (+2 Italia, -5 Slovenia) sorride ancora ampiamente alla selezione tricolore. Di seguito il riassunto dei risultati maturati, della classifica e dei prossimi incontri in agenda.

Le FIFA Qualifiers – Le FIFA Qualifiers per l’area UEFA comprendono cinque gironi da quattro squadre: passano direttamente al Mondiale le prime di ciascun raggruppamento. Le migliori quattro seconde, invece, accedono al play off che, una volta effettuati i sorteggi (25 gennaio 2024), si sfideranno in due finali con gare di andata e ritorno (8-17 aprile): le due vincenti dei play off vanno al Mondiale insieme alle prime dei gironi completando gli slot (7) assegnati all’UEFA.

GRUPPO A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi

GRUPPO B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio

GRUPPO C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania

GRUPPO D: Spagna, Italia, Slovenia, Repubblica Ceca

GRUPPO E: Portogallo, Georgia, Armenia, Finlandia

IL CALENDARIO DEL GIRONE

1a giornata

Repubblica Ceca-Spagna 0-3

Italia-Slovenia 3-1

2a giornata

Spagna-Italia 1-0

Slovenia-Repubblica Ceca 2-1

3a giornata – 6 ottobre

Italia-Repubblica Ceca 6-5

Slovenia-Spagna 1-1

4a giornata

Spagna-Slovenia 4-0

Repubblica Ceca-Italia 3-3

La classifica dopo la 4a giornata*

Spagna 10 (d.r. +8)

Italia 7 (d.r. +2)

Slovenia 4 (d.r. -5)

Repubblica Ceca 1 (d.r. -5)

*fra parentesi la differenza reti

5a giornata – 15 dicembre

Slovenia-Italia, ore tbc

Spagna-Repubblica Ceca, ore tbc

6a giornata – 20 dicembre

Italia-Spagna, ore tbc

Repubblica Ceca-Slovenia, ore tbc

ALTRE DATE

Sorteggio play off Elite Round: 25 gennaio 2024

Play off Elite Round: 8-17 aprile 2024

Foto: Divisione Calcio a 5