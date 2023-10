Basket femminile, Sassari supera nettamente lo Szekszard in EuroCup! Grande prova di Carangelo

Successo molto importante per Sassari nella terza giornata della fase a gironi dell’EuroCup femminile 2023-2024. Al Palaserradimigni, le ragazze di Antonello Restivo giocano un ottimo match contro il Tarr Ksc Szekszard e si impongono per 85-69. Con questa vittoria la squadra sarda sale a quota cinque punti e resta così da sola in seconda posizione nel Gruppo K, dietro soltanto all’Estudiantes, primo con tre successi in tre partite.

Da segnalare quest’oggi per Sassari i 23 punti di una magnifica Debora Carangelo, i 15 ed 11 rimbalzi di Mya Hollingshed ed i 13 e 8 rimbalzi di Agnieszka Kaczmarczyk. Ininfluenti invece in casa ungherese i 26 di Jacinta Monroe ed i 19 di Sara Krnjic.

I primi minuti di partita sono equilibrati (8-7), poi Sassari cambia ritmo con il trio Carangelo-Kaczmarczyk-Raca e vola sul +10 (26-16). La squadra ungherese non accusa eccessivamente il colpo e, dopo un attimo di stallo, reagisce: Boros suona la carica con una tripla, poi Monroe e Krnjic fanno vedere le loro doti e, con l’aiuto Stanacev, consentono alle compagne di terminare il primo tempo a -5 (44-39).

In seguito alla pausa lunga lo Szekszard riesce addirittura a portarsi sul -1 (44-43) con le solite Krnjic e Monroe, ma subito dopo Sassari si sveglia e, grazie soprattutto ad una strepitosa Carangelo, vola addirittura sul 60-46. Galvanizzata dall’allungo, la compagine sarda continua poi a dominare e riesce ad incrementare ulteriormente il vantaggio prima della conclusione del terzo periodo (70-55). Nell’ultimo quarto la compagine ungherese non riesce più a rialzarsi e Sassari controlla senza problemi gli ultimi dieci minuti fino all’85-69 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BDS DINAMO SASSARI – TARR KSC SZEKSZARD 85-69 (26-16, 18-23, 26-16, 15-14)

Sassari: Raca 12, Carangelo 23, Toffolo 6, Crudo 2, Kaczmarczyk 13, Hollingshed 15, Joens 9, Trampana ne, Bebbu ne, Togliani 5.

Szekszard: Theodorean, Miklos ne, Horvath 4, Stanacev 8, Manyoky, Krnjic 19, Vojtulek ne, Monroe 26, Boros 12, Holcz.

Foto: fiba.basketball