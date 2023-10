Borussia Dortmund-Milan, Champions League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non può giocare questa sera

La seconda giornata della Champions League 2023-2024 ci proporrà un match di estrema importanza per il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Stiamo parlando di Borussia Dortmund-Milan che, questa sera alle ore 21.00 al Signal Iduna Park della città tedesca, metterà sul piatto 3 punti pesantissimi nel “girone di ferro” della massima competizione continentale per club.

I giallo-neri, reduci dal ko per 2-0 in casa del PSG, proveranno a scuotersi, mentre i rossoneri fermati sullo 0-0 di San Siro dal Newcastle di Sandro Tonali, cercheranno la grande partita davanti a 81.000 spettatori incandescenti. Cosa dovremo attenderci dai due allenatori? Iniziamo con i padroni di casa che, senza particolari assenze, riproporranno il classico 3-5-2 con Adeyemi e Malen in attacco.

Stefano Pioli, invece, ha diversi grattacapi, quasi tutti in un reparto. A centrocampo, infatti, mancheranno per infortunio il lungodegente Bennacer, quindi Krunic e Loftus-Cheek. Giocheranno Reijnders, Musah e Pobega, con Adli che dovrebbe invece partire inizialmente dalla panchina. Difesa confermata con Theo Hernandez e Calabria larghi, quindi Thiaw e Tomori in mezzo, mentre in avanti agiranno Pulisic, Giroud e Leao.

PROBABILI FORMAZIONI

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen.

Infortunati: nessuno

Squalificati: nessuno

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Infortunati: Bennacer, Loftus-Cheek, Krunic

Squalificati: nessuno

Foto: LaPresse