Beach volley, si fermano anche Nicolai/Cottafava. Sorteggio “maligno” per gli azzurri al Mondiale di Tlaxcala

Una giornata da dimenticare per gli azzurri del beach, la quarta del Mondiale di Tlaxcala, sotto tutti i punti di vista. Dopo quelle di Gottardi/Menegatti e Bianchin/Scampoli (che sono uscite di scena), è arrivata anche la terza sconfitta per l’Italia con Cottafava/Nicolai battuti nettamente 2-0 da Herrera/Gavira nella sfida che valeva il primo posto del girone, ma soprattutto è arrivato il sorteggio che, a fronte di un primo turno non impossibile, ha riservato a tutte le coppie azzurre un eventuale ottavo di finale difficilissimo, in cui serviranno vere e proprie imprese per superare il turno.

Nicolai/Cottafava, dopo due successi in stagione contro gli spagnoli Herrera/Gavira, sono andati incontro alla classica partita da dimenticare: primo set senza storia con gli spagnoli sempre avanti fino al 21-15 conclusivo con la coppia italiana in sofferenza soprattutto in ricezione e secondo parziale più equilibrato con gli azzurri che hanno tentato di ribaltare la situazione senza riuscirci e gli spagnoli che, grazie al muro, hanno avuto la meglio 21-18. Da primi in classifica Herrera/Gavira hanno avuto in “regalo” dall’urna i cechi Perusic/Schweiner che ieri sera avevano perso la sfida con Evandro/Arthur ma che arrivano dal trionfo di Parigi.

Agli italiani non è andata molto meglio, perché Nicolai/Cottafava affronteranno ai sedicesimi gli argentini Capogrosso/Capogrosso, bravi ieri ad eliminare i francesi Bassereau/Lyneel, poi, in caso di vittoria, saranno in rotta di collisione, tanto per cambiare, con i campioni del mondo e olimpici, i norvegesi Mol/Sorum che affronteranno nei sedicesimi una delle coppie provenienti dai play-off in programma questa sera. Dovessero affrontarsi italiani e norvegesi sarebbe la settima sfida diretta in stagione con 5 successi degli scandinavi e una sola vittoria, l’ultima ad Amburgo, per gli italiani.

Non troppo meglio è andata col sorteggio, alle altre due coppie italiane nel torneo maschile. Lupo/Rossi, secondi nel loro girone, incontreranno ai sedicesimi i cubani Alayo/Diaz che hanno esordito battendo Evandro/Arthur e hanno chiuso secondi superando i messicani Galindo/Aguirre in nottata. In caso di vittoria la coppia allenata da Fosco Cicola incontrerebbe proprio la vincente di Perusic/Schweiner-Herrera/Gavira, altra montagna molto alta da scalare.

Impegno subito molto duro anche per Ranghieri/Carambula, che affronteranno ai sedicesimi gli insidiosi cinesi Ha Likejiang/Wu Jiaxin e, in caso di vittoria, potrebbero incrociare gli statunitensi Partain/Benesh, trionfatori di Gstaad e tornati su buoni livelli a Tlaxcala dopo un paio di mesi con risultati altalenanti. Insomma, in campo maschile agli italiani negli ottavi di finale potrebbero capitare tre dei cinque vincitori degli Elite 16 in stagione: non proprio un sorteggio favorevole.

Non è andata benissimo anche a Gottardi/Menegatti che, già nei sedicesimi di finale, dovranno superare uno scoglio durissimo, le svizzere Vergè-Deprè/Mader, bronzo olimpico a Tokyo e quarte classificate un anno fa ai Mondiali di Roma con il brutto infortunio di Mader (allora, prima del matrimonio, Heidrich) proprio nella finale per il bronzo. Le elvetiche non stanno attraversando un periodo positivo ma sono sempre avversarie di altissimo livello, contro cui servirà una prestazione di spessore da parte delle italiane. In caso di vittorie le azzurre affronterebbero la vincente della sfida tra le australiane Mariafè/Clancy e le tedesche Ittlinger/Borger.

Gironi maschili. Pool A. Mol/Sørum (Nor)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-13, 21-9), Boermans/de Groot (Ned)-Lupo/Rossi (Ita) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15). Lupo/Rossi (Ita)-Mol/Sorum (Nor) 1-2 (21-19, 13-21, 10-15). Boermans/de Groot (Ned)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-8, 21-10). Mol/Sørum (Nor)-Boermans/de Groot (Ned) 2-0 (21-14, 21-13), Lupo/Rossi (Ita)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-16, 21-13)

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Leon/Marcos (Ecu) 2-0 (21-16, 21-12), Hodges/Schubert (Aus)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-18, 21-18). Åhman/Hellvig (Swe)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-12, 21-14), Hodges/Schubert (Aus)-Leon/Marcos (Ecu) 2-0 (21-19, 21-11). Ahman/Hellvig (Swe)-Hodges/Schubert (Aus) 2-0 (21-11, 24-22), Leon/Marcos (Ecu)-Pedrosa/Campos (Por) 0-2 (28-30, 13-21)

Pool C. Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Mol/Berntsen (Nor) 1-2 (21-14, 17-21, 11-15). Partain/Benesh (Usa)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (21-9, 21-14), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Peter/Hernan (Ven) 1-2 (20-22, 21-19, 12-15), Partain/Benesh (Usa)-Mol/Berntsen (Nor) 2-0 (23-21, 21-17), Partain/Benesh (Usa)-Krou/Gauthier-Rat (Fra) 2-1 (16-21, 21-15, 15-10), Mol/Berntsen (Nor)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (22-20, 21-17).

Pool D. George/Andre (Bra)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-17, 24-22). Crabb/Brunner (Usa)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (20-22, 21-18, 7-15), George/Andre (Bra)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (21-19, 12-21, 15-17), Crabb/Brunner (Usa)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-18, 21-18). 9/10 5.00: George/Andre (Bra)-Crabb/Brunner (Usa) 1-2 (21-19, 19-21, 12-15), Popov/Reznik (Ukr)-Evans/Budinger (Usa) 0-2 (15-21, 11-21)

Pool E. Ranghieri/Carambula (Ita)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-11, 21-11), Hörl/Horst (Aut)-Seidl/Pristauz (Aut) 0-2 (21-23, 19-21). Ranghieri/Carambula (Ita)-Seidl/Pristauz (Aut) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15). Hörl/Horst (Aut)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-9, 21-11). Ranghieri/Carambula (Ita)-Hörl/Horst (Aut) 2-1 (22-24, 21-16, 15-10), Seidl/Pristauz (Aut)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-15, 21-11).

Pool F. Ehlers/Wickler (Ger)-Aravena/Droguett (Chi) 2-0 (21-9, 21-13), Schalk/Bourne (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol) 0-2 (19-21, 19-21). Ehlers/Wickler (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-0 (21-12, 21-14), Schalk/Bourne (Usa)-Aravena/Droguett (Chi) 0-2 (17-21, 22-24). Ehlers/Wickler (Ger)-Schalk/Bourne (Usa) 2-0 (22-20, 21-16), Kantor/Zdybek (Pol)-Aravena/Droguett (Chi) 0-2 (28-30, 15-21).

Pool G. Pedro Solberg/Guto (Bra)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 0-2 (18-21, 16-21). Cherif/Ahmed (Qat)-Blanco/Garcia (Gua) 2-0 (21-7, 21-4). Pedro Solberg/Guto (Bra)-Blanco/Garcia (Gua) 2-0 (21-12, 21-10). Cherif/Ahmed (Qat)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 2-0 (21-18, 21-14). Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-1 (21-18, 17-21, 15-8). Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Blanco/Garcia (Gua) 2-0 (21-14, 21-14).

Pool H. Cottafava/Nicolai (Ita)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-9, 21-11), Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Burnett (Aus) 2-0 (22-20, 21-13). Cottafava/Nicolai (Ita)-McHugh/Burnett (Aus) 2-0 (21-18, 21-18), Herrera/Gavira (Esp)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-13, 21-12). Cottafava/Nicolai (Ita)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (15-21, 18-21), McHugh/Burnett (Aus)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-17, 23-21)

Pool I. Evandro/Arthur (Bra)-Galindo/Aguirre (Mex) 0-2 (17-21, 18-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Alayo/Diaz (Cub) 1-2 (17-21, 21-15, 9-15). Evandro/Arthur (Bra)-Alayo/Diaz (Cub) 2-1 (22-20, 19-21, 15-12). Perusic/Schweiner (Cze)-Galindo/Aguirre (Mex) 2-0 (21-11, 21-8), Evandro/Arthur (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-0 (21-16, 21-17). Alayo/Diaz (Cub)-Galindo/Aguirre (Mex) 2-0 (21-18, 21-11)

Pool J. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-14, 21-15). Immers/van de Velde (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-12, 21-15). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-18, 23-21), Immers/van de Velde (Ned)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-13, 22-20). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/van de Velde (Ned) 1-2 (29-31, 21-13, 10-15), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-18, 21-9).

Pool K. Łosiak/Bryl (Pol)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (21-18, 21-14). Grimalt/Grimalt (Chi)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 0-2 (22-24, 16-21), Łosiak/Bryl (Pol)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-0 (21-16, 21-19), Grimalt/Grimalt (Chi)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (22-20, 21-13), Łosiak/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-19, 18-21, 15-12), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (23-21, 21-17)

Pool L. Sarabia/Virgen (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-1 (25-27, 21-14, 15-11), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Schachter/Dearing (Can) 2-1 (21-23, 22-20, 15-10). Sarabia /Virgen (Mex)-Schachter/Dearing (Can) 0-2 (17-21, 12-21), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-0 (21-13, 21-15). Schachter/Dearing (Can)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-0 (21-19, 21-10). Sarabia /Virgen (Mex)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 0-2 (24-26, 17-21).

Play-off maschili: 10/10 21.00: Nicolaidis/Carracher (Aus)-Kantor/Zdybek (Pol), Grimalt/Grimalt (Chi)-Peter/Hernan (Ven), 10/10 22.00: McHugh/Burnett (Aus)-Pedrosa/Campos (Por), Evans/Budinger (Usa)-Sarabia/Virgen (Mex).

Sedicesimi di finale maschili: 11/10 19.00: TBD-Åhman/Hellvig (Swe), Losiak/Bryl (Pol)-Mol/Berntsen (Nor), Seidl/Pristauz (Aut)-Pedro Solberg/Guto (Bra), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Cottafava/Nicolai (Ita). 11/10 20.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Aravena/Droguett (Chi), Hörl/Horst (Aut)-Ehlers/Wickler (Ger), Evandro/Arthur (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra), Mol/Sørum (Nor)-TBD. 12/10 1.00: Popov/Reznik (Ukr)-Immers/Van De Velde (Ned), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Ranghieri/Carambula (Ita), Schachter/Dearing (Can)-Hodges/Schubert (Aus), Alayo/Diaz (Cub)-Lupo/Rossi (Ita). 12/10 2.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Boermans/De Groot (Ned), Partain/Benesh (Usa)-TBD, TBD-Crabb/Brunner (Usa), Perusic/Schweiner (Cze)-Herrera/Gavira (Esp).

Gironi femminili. Placette/Richard (Fra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-17, 21-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-5, 21-17). Placette/Richard (Fra)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-10, 21-13), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-14, 21-14). Ahtiainen/Lahti (Fin)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-10, 21-10), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-16, 21-12).

Pool B. Andressa/Vitoria (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu) 2-1 (21-13, 14-21, 15-13), Nuss/Kloth (Usa)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-15, 21-15). Nuss/Kloth (Usa)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu) 2-0 (21-19, 21-15), Andressa/Vitoria (Bra)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-9, 28-26), Nuss/Kloth (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra) 2-0 (21-13, 21-14), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-18, 23-21).

Pool C. Agatha/Rebecca (Bra)-Ittlinger/Borger (Ger) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Hughes/Cheng (Usa)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-4, 21-10). Hughes/Cheng (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 (21-17, 21-15), Agatha/Rebecca (Bra)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-6, 21-14). Ittlinger/Borger (Ger)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) -2-0 (21-12, 21-7), Hughes/Cheng (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra) 0-2 (15-21, 22-24)

Pool D. Hermannova/Stochlova (Cze)-Erika/Michelle (Par) 2-1 (21-14, 17-21, 15-10). Melissa/Brandie (Can)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (21-9, 21-10), Hermannova/Stochlova (Cze)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (21-14, 21-10). Melissa/Brandie (Can)-Erika/Michelle (Par) 2-0 (21-14, 21-10), Melissa/Brandie (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze) 20 821-17, 24-22), Erika/Michelle (Par)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (25-23, 21-13)

Pool E. Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Liliana/Paula (Esp) 1-2 (25-27, 21-15, 10-15), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-16, 21-12). Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-15, 21-13), Mariafe/Clancy (Aus)-Liliana/Paula (Esp) 2-1 (17-21, 21-17, 15-6). Mariafe/Clancy (Aus)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0 (21-18, 21-16), Liliana/Paula (Esp)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-9, 21-14).

Pool F. Carol/Barbara (Bra)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-12, 21-10). Carol/Barbara (Bra)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-19, 21-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-0 (21-12, 21-12). Carol/Barbara (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-0 (21-19, 21-16), Ishii/Mizoe (Jpn)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-0 (21-18, 21-18)

Pool G. Hüberli/Brunner (Sui)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-17, 21-11), Tina/Anastasija (Lat)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-17, 21-14). Hüberli/Brunner (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-18, 21-15), Tina/Anastasija (Lat)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-11, 21-14). Hüberli/Brunner (Sui)-Tina/Anastasija (Lat) 2-1 (21-19, 23-25, 16-14), Gallay/Pereyra (Arg)-Ariana/Karelys (Ecu) 0-2 (19-21, 16-21).

Pool H. Stam/Schoon (Ned)-Navas/Gonzalez (Pur) 2-0 (21-11, 21-18), Esmée/Zoé (Sui)-Pavan/McBain (Can) 2-0 (21-19, 21-15). Stam/Schoon (Ned)-Pavan/McBain (Can) 2-1 (21-15, 17-21, 15-7), Esmée/Zoé (Sui)-Navas/Gonzalez (Pur) 1-2 (21-13, 20-22, 13-15). Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui) 0-2 (19-21, 19-21), Pavan/McBain (Can)-Navas/Gonzalez (Pur) 2-0 (21-19, 21-12).

Pool I. Cannon/Kraft (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp) 0-2 (26-28, 15-21), Xue/Xia (Chn)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-12, 21-9). Cannon/Kraft (Usa)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-11, 22-20), Xue/Xia (Chn)-Álvarez/Moreno (Esp) 2-0 (21-11, 21-0), Álvarez/Moreno (Esp)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-16, 21-15), Xue/Xia (Chn)-Cannon/Kraft (Usa) 0-2 (20-22, 14-21)

Pool J. Gottardi/Menegatti (Ita)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-9, 21-9), Scoles/Flint (Usa)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (21-17, 21-14). Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut) 2-1 (21-9, 18-21, 15-10), Scoles/Flint (Usa)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-4, 21-11), Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (14-21, 18-21), Klinger/Klinger (Aut)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-16, 21-15).

Pool K. Müller/Tillmann (Ger)-Alix/Harward (Usa) 0-2 (23-25, 14-21), Tainá/Victoria (Bra)-Dong/Wang (Chn) 0-2 (19-21, 19-21). Müller/Tillmann (Ger)-Dong/Wang (Chn) 2-0 (21-13, 21-16), Tainá/Victoria (Bra)-Alix/Harward (Usa) 2-0 (21-17, 21-17). Müller/Tillmann (Ger)-Tainá/Victoria (Bra) 2-1 (21-15, 22-24, 15-12), Dong/Wang (Chn)-Alix/Harward (Usa) 2-0 (21-16, 21-19).

Pool L. Gutierrez/Flores (Mex)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-8, 21-8), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12). Gutierrez/Flores (Mex)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 0-2 (15-21, 17-21), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-11, 21-11). Gutierrez/Flores (Mex)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui) 0-2 (6-21, 15-21), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-15, 21-13)

Play-off femminili:10/10 23.00: Erika/Michelle (Par)-Ahtiainen/Lahti (Fin), Pavan/McBain (Can)-Ariana/Karelys (Ecu). 11/10 0.00: Klinger/Klinger (Aut)-Gutierrez/Flores (Mex), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Ishii/Mizoe (Jpn)

Sedicesimi di finale femminili: Ana Patrícia/Duda (Bra)-TBD, Xue/Xia (Chn)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha), Cannon/Kraft (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra), Álvarez/Moreno (Esp)-Stam/Schoon (Ned), Mariafe/Clancy (Aus)-Ittlinger/Borger (Ger), Gottardi/Menegatti (Ita)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), Esmée/Zoé (Sui)-Placette/Richard (Fra), TBD-Melissa/Brandie (Can), Hughes/Cheng (Usa)-TBD, Tina/Anastasija (Lat)-Dong/Wang (Chn), Muller/Tillmann (Ger)-Liliana/Paula (Esp), Tainá/Victoria (Bra)-Carol/Barbara (Bra), Hüberli/Brunner (Sui)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Hermannova/Stochlova (Cze)-Scoles/Flint (Usa), Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), TBD-Nuss/Kloth (Usa)

