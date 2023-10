Beach volley, poker azzurro agli ottavi del Mondiale di Tlaxcala!

Quattro vittorie su quattro partite. l’italia porta a casa il massimo possibile nella giornata dedicata ai sedicesimi di finale del Mondiale di Tlaxcala e almeno un paio di successi erano tutt’altro che scontati per le coppie azzurre. Sono piaciute Menegatti/Gottardi che hanno sconfitto il bronzo olimpico in carica, le svizzere Vergè-Deprè/Mader e sono piaciuti anche Lupo/Rossi che hanno superato nettamente i temuti cubani Alayo/Diaz. Bene anche Nicolai/Cottafava che hanno dominato contro Capogrosso/Capogross e Ranghieri/Carambula che habnno sofferto un po’ nel finale contro i cinesi Ha Likejiang/Wu Jiaxin

Tutto facile per Nicolai/Cottafava contro la coppia argentina Capogrosso/Capogrosso. Primo set con gli azzurri che guadagnano da subito un buon vantaggio (10-6) e lo mantengono senza troppi sussulti fino al 21-17 conclusivo. Secondo parziale senza storia con gli azzurri subito nettamente avanti e gli argentini in capaci di tornare sotto fino al 21-12 che decreta il passaggio agli ottavi di Nicolai/Cottafava che troveranno sulla loro strada i campioni di tutto norvegesi Mol/Sorum, che oggi hanno eliminato i cileni Grimalt/Grimalt senza troppi problemi.

Vittoria di sostanza per Valentina Gottardi e Marta Menegatti che avevano di fronte la coppia bronzo olimpico a Tokyo, le svizzere Vergè-Deprè/Mader e sono riuscite a superarle in due set. Decisivo il primo parziale con le due coppie sempre molto vicine e lo sprint finale delle azzurre con il punteggio di 22-20. Senza storia il secondo set con le italiane che hanno preso progressivamente vantaggio ed hanno chiuso con un eloquente 21-15. Le rivali di Menegatti7Gottardi agli ottavi di finale saranno le australiane Mariafè/Clancy che hanno sconfitto al termine di due set tiratissimi la coppia tedesca Borger/Ittlinger.

Successo netto e tutt’altro che scontato per Lupo/Rossi contro gli insidiosi cubani Alayo/Diaz tenuti a bada dagli azzurri nonostante due avvii col freno a mano tirato. Partenza a razzo dei cubani che volano sul 4-0 e mettono paura agli azzurri che si ritrovano in fretta, pareggiano a quota 10 e, dal 13-12, piazzano un break di 5-1 che li fa volare sul 18-13 prima di chiudere 21-16. Nel secondo set ancora cubani avanti 4-1 ma gli italiani si rimettono subito in carreggiata e l’equilibrio prosegue fino al 9-9, poi sale in cattedra Rossi a muro e Lupo non sbaglia più nulla e gli azzurri prendono il largo fino al 21-15 che regala loro l’accesso agli ottavi di finale dove attendono la vincente di Perusic/Schweiner-Herrera/Gavira.

Successo col brivido finale per Alex Ranghieri e Adrian Carambula che hanno battuto 2-0 i cinesi Ha Likejiang/Wu Jiaxin. Inizia bene il match per gli azzurri che guadagnano un buon vantaggio sul 9-6. I cinesi non mollano, restano in scia, si avvicinano a -1 ma nel finale gli azzurri prendono il largo e, al secondo tentativo, si impongono con il punteggio di 21-17. Nel secondo set sembra ancora tutto facile per gli azzurri che limitano gli errori e volano sul 19-15 ma ancora una volta i cinesi non mollano, recuperano punti con il muro e grazie ad un ace pareggiano a quota 20. Ne esce un finale di set emozionante con gli azzurri che vedono sfumare altri tre match ball prima di chiudere con il punteggio di 25-23. Ranghieri/Carambula attendono agli ottavi la vincente di Partain/Benesh-Kantor/Zdybek.

Sedicesimi di finale maschili: Evans/Budinger (Usa)-Åhman/Hellvig (Swe) 0-2 (17-21, 15-21), Losiak/Bryl (Pol)-Mol/Berntsen (Nor) 2-0 (21-18, 21-16), Seidl/Pristauz (Aut)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 1-2 (21-13, 15-21, 11-15), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (17-21, 12-21). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Aravena/Droguett (Chi) 2-1 (17-21, 23-21, 15-7), Hörl/Horst (Aut)-Ehlers/Wickler (Ger) 0-2 (12-21, 17-21), Evandro/Arthur (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 2-0 (30-28, 21-16), Mol/Sørum (Nor)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-12, 21-15). Popov/Reznik (Ukr)-Immers/Van De Velde (Ned) 0-2 (16-21, 13-21), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Ranghieri/Carambula (Ita) 0-2 (17-21, 23-25), Schachter/Dearing (Can)-Hodges/Schubert (Aus) 0-2 (16-21, 22-24), Alayo/Diaz (Cub)-Lupo/Rossi (Ita) 0-2 (16-21, 15-21).. 12/10 2.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Boermans/De Groot (Ned), Partain/Benesh (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol), McHugh/Burnett (Aus)-Crabb/Brunner (Usa), Perusic/Schweiner (Cze)-Herrera/Gavira (Esp).

Sedicesimi di finale femminili: Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-1 (19-21, 22-20, 15-8), Muller/Tillmann (Ger)-Liliana/Paula (Esp) 2-0 (22-20, 21-16), Gottardi/Menegatti (Ita)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui) 2-0 (22-20, 21-15), Álvarez/Moreno (Esp)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (32-34, 21-23). Pavan/McBain (Can)-Nuss/Kloth (Usa) 0-2 (21-23, 12-21), Tainá/Victoria (Bra)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (22-20, 17-21, 16-14), Mariafe/Clancy (Aus)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 821-18, 25-23), Cannon/Kraft (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra) 2-1 (22-24, 24-22, 15-12). 12/10 3.00: Hermannova/Stochlova (Cze)-Scoles/Flint (Usa), Tina/Anastasija (Lat)-Dong/Wang (Chn), Esmée/Zoé (Sui)-Placette/Richard (Fra), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu), 4.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Hughes/Cheng (Usa)-Klinger/Klinger (Aut), Ahtiainen/Lahti (Fin)-Melissa/Brandie (Can), Xue/Xia (Chn)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)

