Beach volley, l’Italia cala il tris nella prima giornata del Mondiale! Impresa di Lupo/Rossi, Bianchin/Scampoli sconfitte al tie break

Tre vittorie e una sconfitta è il bilancio dell’Italia nella prima giornata di gare del Mondiale di Tlaxcala che ha riservato qualche sorpresa soprattutto in un pazzo girone I maschile. Tra gli uomini debutto vincente per tutte e tre le coppie azzurre in tabellone, Nicolai/Cottafava, Ranghieri/Carambula e Lupo/Rossi che non avevano un compito facile contro gli olandesi Boermans/de Groot. Escono a testa alta dalla prima sfida, invece, Bianchin/Scampoli, entrate all’ultimo momento in tabellone per la rinuncia delle nigeriane Nnoruga/Franco e battute solo al tie break dalle forti brasiliane Barbara/Carol.

Inizia con il botto il mondiale di Daniele Lupo ed Enrico Rossi che, dopo un lungo stop a causa di problemi fisici dei due giocatori italiani, riparte dalla vittoria 2-1 contro gli olandesi Boermans/De Groot che arrivavano dal quinto posto di Parigi. Gli azzurri hanno impiegato un set a carburare, visto che il primo parziale è stato vinto dagli olandesi con il punteggio di 21-10, poi Lupo/Rossi sono riusciti ad avere la meglio in un tiratissimo secondo set con il punteggio di 23-21 e nel tie break hanno guadagnato un piccolo vantaggio difendendolo fino al 15-12 conclusivo. In serata alle 20.00 Lupo/Rossi affronteranno i norvegesi Mol/Sorum (vittoriosi al debutto contro Monjane/Ainadino Martinho) nel match che a questo punto può valere il primo posto nel girone.

Tutto facile per le altre due coppie azzurre che avevano di fronte avversari destinati a recitare il ruolo di “cenerentole” nei rispettivi gironi. Ranghieri/Carambula hanno battuto 2-0 (21-11, 21-11) i rappresentanti del Nicaragua Mora/Lopez al termine di un match a senso unico e oggi saranno in campo per affrontare alle 19.00 gli austriaci Seidl/Pristauz che hanno vinto a sorpresa il derby con Horl/Horst. Senza sussulti anche il successo di Nicolai/Cottafava che hanno battuto 2-0 (21-9, 21-11) i padroni di casa Barajas/Cruz e domain notte alle 4.00 se la vedranno con gli australiani McHugh/Burnett.

In campo femminile le ultime arrivate Bianchin/Scampoli hanno dato non poco filo da torcere ad avversarie di rango come le brasiliane Barbara/Carol che hanno sudato le proverbiali sette camicie per vincere il primo set 23-21. nel secondo parziale ancora emozioni con un altro finale ai vantaggi che ha premiato le italiane al dopo tre set ball sprecati con il punteggio di 25-23, Tie break a senso unico con le sudamericane che sono partite forte e le azzurre che hanno alzato ben presto bandiera bianca perdendo 15-9. Bianchin/Scampoli saranno in campo questa notte alle 3.00 per affrontare le tedesche Ludwig/Tillmann, mentre Menegatti/Gottardi debutteranno in tarda serata, alle 23.30 per affrontare le costaricensi Quesada/Williams.

Quasi tutti gli altri match si sono conclusi secondo pronostico a parte le due sfide del girone I dove le mine vaganti cubane Alayo/Diaz hanno sconfitto 2-1 i cechi Perusic/Schweiner, reduci dal trionfo di Parigi e i padroni di casa Galindo/Aguirre hanno battuto in due set i brasiliani Evandro/Arthur. In questo girone potrebbe esserci la prima vittima illustre di questo Mondiale.

Gironi maschili. Pool A. Mol/Sørum (Nor)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-13, 21-9), Boermans/de Groot (Ned)-Lupo/Rossi (Ita) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15). 7/10 20.00: Lupo/Rossi (Ita)-Mol/Sorum (Nor). 8/10 3.00: Boermans/de Groot (Ned)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz). 20: Mol/Sørum (Nor)-Boermans/de Groot (Ned), 23.30: Lupo/Rossi (Ita)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz)

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Leon/Marcos (Ecu) 2-0 (21-16, 21-12), Hodges/Schubert (Aus)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-18, 21-18). 8/10 17.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedrosa/Campos (Por), Hodges/Schubert (Aus)-Leon/Marcos (Ecu). 9/10 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Hodges/Schubert (Aus), Leon/Marcos (Ecu)-Pedrosa/Campos (Por)

Pool C. Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Mol/Berntsen (Nor) 1-2 (21-14, 17-21, 11-15). Partain/Benesh (Usa)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (21-9, 21-14), 20.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Peter/Hernan (Ven), 8/10 5.00: Partain/Benesh (Usa)-Mol/Berntsen (Nor), 23.30: Partain/Benesh (Usa)-Krou/Gauthier-Rat (Fra), Mol/Berntsen (Nor)-Peter/Hernan (Ven).

Pool D. George/Andre (Bra)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-17, 24-22). Crabb/Brunner (Usa)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (20-22, 21-18, 7-15), 8/10 0.30: George/Andre (Bra)-Popov/Reznik (Ukr), 5.00: Crabb/Brunner (Usa)- Evans/Budinger (Usa). 9/10 5.00: George/Andre (Bra)-Crabb/Brunner (Usa), Popov/Reznik (Ukr)- Evans/Budinger (Usa)

Pool E. Ranghieri/Carambula (Ita)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-11, 21-11), Hörl/Horst (Aut)-Seidl/Pristauz (Aut) 0-2 (21-23, 19-21). 7/10 19.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Seidl/Pristauz (Aut). 20.00: Hörl/Horst (Aut)-Mora/Lopez (Nca). 9/10 0.30: Ranghieri/Carambula (Ita)-Hörl/Horst (Aut), 5.00: Seidl/Pristauz (Aut)-Mora/Lopez (Nca).

Pool F. 7/10 19.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Aravena/Droguett (Chi), Schalk/Bourne (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol). 8/10 18.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol), Schalk/Bourne (Usa)-Aravena/Droguett (Chi). 9/10 17.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Schalk/Bourne (Usa), Kantor/Zdybek (Pol)-Aravena/Droguett (Chi).

Pool G. 7/10 22.30: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn). 8/10 5.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Blanco/Garcia (Gua). 19.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Blanco/Garcia (Gua). 22.30: Cherif/Ahmed (Qat)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn). 9/10: Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 10/10 0.30: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Blanco/Garcia (Gua).

Pool H. Cottafava/Nicolai (Ita)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-9, 21-11), Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Burnett (Aus) 2-0 (22-20, 21-13). 9/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-McHugh/Burnett (Aus), Herrera/Gavira (Esp)-Barajas/Cruz (Mex). 10/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), McHugh/Burnett (Aus)-Barajas/Cruz (Mex)

Pool I. Evandro/Arthur (Bra)-Galindo/Aguirre (Mex) 0-2 (17-21, 18-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Alayo/Diaz (Cub) 1-2 (17-21, 21-15, 9-15). 8/10 20.00: Evandro/Arthur (Bra)-Alayo/Diaz (Cub). 9/10 4.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Galindo/Aguirre (Mex), 19.00: Evandro/Arthur (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze). 10/10 4.00: Alayo/Diaz (Cub)-Galindo/Aguirre (Mex)

Pool J. 7/10 20.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Pithak/Poravid (Tha). 8/10 0.30: Immers/van de Velde (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus). 9/10 0.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Immers/van de Velde (Ned)-Pithak/Poravid (Tha). 10/10 0.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/van de Velde (Ned), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Pithak/Poravid (Tha).

Pool K. 7/10 19.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Bassereau/Lyneel (Fra). 8/10 0.30: Grimalt/Grimalt (Chi)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), 17.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), 22.30: Grimalt/Grimalt (Chi)-Bassereau/Lyneel (Fra). 9/10 17.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi), 20.00: Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Bassereau/Lyneel (Fra)

Pool L. Sarabia /Virgen (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-1 (25-27, 21-14, 15-11), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Schachter/Dearing (Can) 2-1 (21-23, 22-20, 15-10). 9/10 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Schachter/Dearing (Can), 5.00: Vitor Felipe/Renato (Bra)-Abicha/El Azhari (Mar). 10/10: 0.30: Schachter/Dearing (Can)-Abicha/El Azhari (Mar). 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Vitor Felipe/Renato (Bra).

Gironi femminili. Pool A. 7/10 17.00: Placette/Richard (Fra)-Ahtiainen/Lahti (Fin), 18.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Rivas Zapata/Chris (Chi). 8/10 18.00: Placette/Richard (Fra)-Rivas Zapata/Chris (Chi), 19.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin). 9/10 18.00: Ahtiainen/Lahti (Fin)-Rivas Zapata/Chris (Chi), 19.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Placette/Richard (Fra).

Pool B. 7/10 22.30: Andressa/Vitoria (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu), 23.30: Nuss/Kloth (Usa)-Akiko/Yurika (Jpn). 9/10 0.30: Nuss/Kloth (Usa)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu), 3.00: Andressa/Vitoria (Bra)-Akiko/Yurika (Jpn), 22.30: Nuss/Kloth (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra), 23.30: Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Akiko/Yurika (Jpn).

Pool C. Agatha/Rebecca (Bra)-Ittlinger/Borger (Ger) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Hughes/Cheng (Usa)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-4, 21-10). 8/10 3.00: Hughes/Cheng (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger), 4.00: Agatha/Rebecca (Bra)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex). 10/10 3.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex), 5.00: Hughes/Cheng (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra)

Pool D. 7/10 18.00: Hermannova/Stochlova (Cze)-Erika/Michelle (Par). 8/10 0.30: Melissa/Brandie (Can)-Yakki/Mahassine (Mar), 18.00: Hermannova/Stochlova (Cze)-Yakki/Mahassine (Mar). 9/10 3.00: Melissa/Brandie (Can)-Erika/Michelle (Par), 22.30: Melissa/Brandie (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze), 23.30: Erika/Michelle (Par)-Yakki/Mahassine (Mar)

Pool E. 7/10 17.00: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Liliana/Paula (Esp), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Almanzar/Payano (Dom). 8/10 17.00: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Almanzar/Payano (Dom), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Liliana/Paula (Esp). 9/10 17.00: Mariafe/Clancy (Aus)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), 18.00: Liliana/Paula (Esp)-Almanzar/Payano (Dom).

Pool F. Carol/Barbara (Bra)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-12, 21-10). 8/10 3.00: Carol/Barbara (Bra)-Ishii/Mizoe (Jpn), Ludwig/Lippmann (Ger)-Scampoli/Bianchin (Ita). 9/10 19.00: Carol/Barbara (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Ishii/Mizoe (Jpn)-Scampoli/Bianchin (Ita)

Pool G. 7/10 17.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Ariana/Karelys (Ecu), Tina/Anastasija (Lat)-Gallay/Pereyra (Arg). 8/10 19.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg), Tina/Anastasija (Lat)-Ariana/Karelys (Ecu). 9/10 20.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Tina/Anastasija (Lat), Gallay/Pereyra (Arg)-Ariana/Karelys (Ecu).

Pool H. 7/10 18.00: Stam/Schoon (Ned)-Navas/Gonzalez (Pur), Esmée/Zoé (Sui)-Pavan/McBain (Can). 8/10 20.00: Stam/Schoon (Ned)-Pavan/McBain (Can), Esmée/Zoé (Sui)-Navas/Gonzalez (Pur). 9/10 22.30: Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui), Pavan/McBain (Can)-Navas/Gonzalez (Pur).

Pool I. Cannon/Kraft (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp) 0-2 (26-28, 15-21), Xue/Xia (Chn)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-12, 21-9). 8/10 4.00: Cannon/Kraft (Usa)-Torres/Rivera (Mex), Xue/Xia (Chn)-Álvarez/Moreno (Esp), 10/10 3.00: Álvarez/Moreno (Esp)-Torres/Rivera (Mex), 5.00: Xue/Xia (Chn)-Cannon/Kraft (Usa)

Pool J. 7/10 23.30: Gottardi/Menegatti (Ita)-Quesada/Williams (Crc), Scoles/Flint (Usa)-Klinger/Klinger (Aut). 9/10 3.00: Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut), Scoles/Flint (Usa)-Quesada/Williams (Crc), 23.30: Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa), Klinger/Klinger (Aut)-Quesada/Williams (Crc).

Pool K. 7/10 22.30: Müller/Tillmann (Ger)-Alix/Harward (Usa), Tainá/Victoria (Bra)-Dong/Wang (Chn). 8/10 22.30: Müller/Tillmann (Ger)-Dong/Wang (Chn), Tainá/Victoria (Bra)-Alix/Harward (Usa). 10/10 5.00: Müller/Tillmann (Ger)-Tainá/Victoria (Bra), Dong/Wang (Chn)-Alix/Harward (Usa).

Pool L. Gutierrez/Flores (Mex)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-8, 21-8), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12). 8/10 4.00: Gutierrez/Flores (Mex)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Vanessa/Sinaportar (Moz). 10/10 3.00: Gutierrez/Flores (Mex)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Vanessa/Sinaportar (Moz)

Foto Fivb