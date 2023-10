Beach volley, Bianchin/Scampoli vincono il girone a Goa. Tutte avanti le coppie azzurre a Maiorca! Calì/Annibalini ai quarti

Giornata tutto sommato trionfale per l’Italia del beach impegnata su due fronti, con tre coppie nel Future di Maiorca e con la restante coppia, Bianchin/Scampoli, già negli ottavi di finale del Challenge di Goa. Iniziamo dal binomio più atteso, Bianchin/Scampoli che hanno inanellato due successi consecutivi e tutt’altro che scontati alla vigilia, vincendo così il loro girone.

GOA

Le azzurre Bianchin/Scampoli hanno ottenuto un doppio successo al tie break che ha permesso loro di vincere il girone e di avanzare agli ottavi di finale. la coppia italiana ha prima sconfitto 2-1 le lituane Paulikiene/Raupelyte, aggiudicandosi in volata il primo set con il punteggio di 23-21, cedendo di schianto nel secondo vinto dalle lituane 21-10 e vincendo un tiratissimo tie break con il punteggio di 15-13.

Nella finale per il primo posto nel girone Bianchin/Scampoli hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo delle coriacee giapponesi Shiba/Maruyama. Vinto il primo set in volata 21-19, le azzurre sono state superate nel finale del secondo set ed hanno ceduto con il punteggio di 21-19. Tie break a senso unico a favore delle azzurre che si sono imposte 15-10 e oggi nella gara degli ottavi di finale avranno un compito non semplice, affrontando la coppia francese Vieira/Chamererau

Semifinali gironi maschili. Pool F: Pedrosa/Campos (POR)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-17, 21-15), Rama/Nitin (IND)-Schalk/Bourne (USA) 0-2 (11-21, 18-21). Pool E: Stankevicius/Knasas (LTU)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-1 (21-16, 17-21, 15-11), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Seiser/Grössig (AUT) 1-2 (22-20, 18-21, 15-13). Pool D: Evans/Budinger (USA)-Heidrich/Dillier (SUI) 1-2 (17-21, 21-17, 9-15), Hodges/Schubert (AUS)-Pascariuc/Leitner (AUT) 2-0 (21-14, 21-16). Pool C: Canet/Rotar (FRA)-Seidl/Pristauz (AUT) 2-0 (21-18, 21-14), Herrera/Gavira (ESP)-Cattet/Barthelemy (FRA) 2-0 (21-13, 21-19). Pool B: Kantor/Zdybek (POL)-Wang/Li (CHN) 2-0 (21-18, 21-19), Mol/Berntsen (NOR)-Pithak/Poravid (THA) 2-0 (21-16, 21-8). Pool A: Bello/Bello (ENG)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (28-26, 21-16), Horl/Horst (AUT)-Brozyniak/Janiak (POL) 2-0 (21-7, 21-13).

Finali primo posto gironi: Bello/Bello (ENG)-Horl/Horst (AUT) 0-2 (19-21, 16-21), Kantor/Zdybek (POL)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (19-21, 16-21), Canet/Rotar (FRA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (12-21, 21-15, 13-15), Heidrich/Dillier (SUI)-Hodges/Schubert (AUS) 2-1 (21-16, 22-24, 15-12), Stankevicius/Knasas (LTU)-Seiser/Grössig (AUT) 2-0 (21-13, 21-15), Pedrosa/Campos (POR)-Schalk/Bourne (USA) 2-0 (21-0, 21-0)

Finali terzo posto gironi: Pfretzschner/Winter (GER)-Brozyniak/Janiak (POL) 2-1 (15-21, 21-16, 16-14), Wang/Li (CHN)-Pithak/Poravid (THA) 0-2 (23-25, 16-21), Seidl/Pristauz (AUT)-Cattet/Barthelemy (FRA) 2-1 (22-24, 21-16, 15-12), Evans/Budinger (USA)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-19, 21-19), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Bassereau/Lyneel (FRA) 1-2 (21-19, 20-22, 12-15), Krattiger/Breer (SUI)-Rama/Nitin (IND) 2-0 (21-15, 21-12)

Play-off maschili: Pithak/Poravid (THA)-Seidl/Pristauz (AUT), Bassereau/Lyneel (FRA)-Pftzschner/Winter(GER)

Ottavi di finale maschili: Draw-Mol/Berntsen (NOR), Canet/Rotar (FRA)-Kantor/Zdybek (POL), Pedrosa/Campos (POR)-Hodges/Schubert (AUS), Herrera/Gavira (ESP)-Evans/Budinger (USA), Krattiger/Breer (SUI)-Heidrich/Dillier (SUI), Bello/Bello (ENG)-Stankevicius/Knasas (LTU), Schalk/Bourne (USA)-Seiser/Grössig, Hörl/Horst (AUT)-Draw

Semifinali gironi femminili. Pool F: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Dunarova/Resova (CZE) 2-0 (21-12, 21-18), Sasikala/Kanimozhi (IND)-Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (4-21, 10-21). Pool E: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Bianchin/Scampoli (ITA) 1-2 (21-23, 21-10, 13-15), Hermannova/Stochlova (CZE)-Shiba/Maruyama (JPN) 0-2 (13-21, 17-21). Pool D: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Körtzinger/Kunst (GER) 2-1 (22-24, 21-16, 15-9), Alvarez/Moreno (ESP)-Carro/Lobato (ESP) 2-1 (20-22, 21-18, 15-10). Pool C: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-1 (21-16, 14-21, 15-13), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Hildreth/Van Gunst (USA) 0-2 (14-21, 16-21). Pool B: Liliana/Paula (ESP)-Davidova/Baieva (UKR) 2-1 (19-21, 21-14, 15-13), Placette/Richard (FRA)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-1 (21-23, 21-17, 15-7). Pool A: Ittlinger/Borger (GER)-Zeng/Lin (CHN) 1-2 (25-27, 21-16, 8-15), Agatha/Rebecca (BRA)-Ren/Non (JPN) 2-0 (21-14, 21-18).

Finali primo posto gironi: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (21-13, 19-21, 15-13), Bianchin/Scampoli (ITA)-Shiba/Maruyama (JPN) 2-1 (21-19, 19-21, 15-10), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Alvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-19, 23-21), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 0-2 (18-21, 18-21), Liliana/Paula (ESP)-Placette/Richard (FRA) 2-1 (21-18, 22-24, 15-12), Zeng/Lin (CHN)-Agatha/Rebecca (BRA) 1-2 (16-21, 21-19, 8-15),

Finali terzo posto gironi: Dunarova/Resova (CZE)-Sasikala/Kanimozhi (IND) 2-0 (21-6, 21-4), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Hermannova/Stochlova (CZE) 0-2 (16-21, 20-22), Körtzinger/Kunst (GER)-Carro/Lobato (ESP) 0-2 (16-21, 17-21), Kotnik/Lovsin (SLO)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-1 (18-21, 25-23, 16-14), Davidova/Baieva (UKR)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 0-2 (19-21, 19-21), Ittlinger/Borger (GER)-Ren/Non (JPN) 2-0 (21-18, 21-8)

Play-off femminili: Helland-Hansen/Olimstad (NOR)-Dunarova/Resova (CZE), Carro/Lobato (ESP)-Kotnik/Lovsin (SLO)

Ottavi di finale femminili: Liliana/Paula (ESP)-Draw, Placette/Richard (FRA)-Álvarez/Moreno (ESP), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Zeng/Lin (CHN), Hildreth/Van Gunst (USA)-Ittlinger/Borger (GER), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Vieira/Chamereau (FRA)-Bianchin/Scampoli (ITA), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Shiba/Maruyama (JPN), Agatha/Rebecca (BRA)-Draw

MAIORCA

Calì/Annibalini ai quarti, Frasca/Gradini e Ditta(Sestini agli ottavi. Tutte avanti le coppie italiane che prendono parte al Future di Maiorca. Dopo la vittoria nel derby non si fermano Calì/Annibalini che vincono partita e girone contro le ceche Slukova/Neuschaeferova. La coppia italiana non ha faticato nel primo set vincendo 21-16, mentre la reazione delle ceche ha portato a un secondo set più equilibrato ma vinto ancora dalle azzurre con il punteggio di 21-18. Calì/Annibalini attendo no ai quarti la vincente di Cools/Vd Vonder (BEL)-Bentele/Lutz (SUI).

Evitano l’eliminazione e si qualificano per gli ottavi di finale le altre due coppie italiane. Ditta/Sestini travolgono con un secco 2-0 (21-13, 21-10) la coppia svizzera Lutz/Wandeler e oggi affronterà le solide cinesi Zhu Lingdi/Cao e Frasca/Gradini che hanno battuto nettamente 2-0 (21-14, 21-13) la coppia ceca Dostalova/Brinkova. Le azzurre incontreranno negli ottavi di finale le ceche Slukova/Neuschaeferova.

Finali primo posto gironi: Bentele/Lutz (Sui)-Triantafyllidi/Matiou (Gre) 1-2 (21-17, 19-21, 18-20), Slukova/Neuschaeferova (Cze)-Cali/Annibalini (Ita) 0-2 (16-21, 18-21), Remmelg/Hollas (Est)-Uhl/Schürholz (Ger) 1-2 (17-21, 21-17, 12-15), Florian/Munar (Esp)-Lingdi/Cao (Chn) 2-0 (22-20, 21-16)

Finali terzo posto gironi: Grima/Bisbe (Esp)-Kernen/Bossart (Sui) 0-2 (9-21, 18-21), Lutz/Wandeler (Sui)-Sestini/Ditta (Ita) 0-2 (13-21, 10-21), Cools/Vd Vonder (Bel)-Szewczyk/Duval (Fra) 2-0 (21-14, 21-18), Frasca/Gradini (Ita)-Dostalova/Brinkova (Cze) 2-0 (21-14, 21-13)

Ottavi di finale: Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Sestini/Ditta (ITA), Remmelg/Hollas (EST)-Kernen/Bossart (SUI), Frasca/Gradini (ITA)-Slukova/Neuschaeferova (CZE), Cools/Vd Vonder (BEL)-Bentele/Lutz (SUI)

Foto Lapresse