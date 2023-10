Beach volley, Ahman/Hellvig e Perusic/Schweiner per l’oro mondiale. Ana Patricia/Duda per il bis contro Hughes/Cheng

La notte delle semifinali al Mondiale di Tlaxcala ha regalato emozioni e sorprese e, in campo maschile, una certezza: che per la prima volta una nazione tra Repubblica Ceca e Svezia (che mai prima erano addirittura salite sul podio iridato) vincerà l’oro. In campo femminile, invece, per la sesta volta nella storia si disputerà una finale tra Brasile e USA, anche se l’ultimo precedente fu a Roma nel 2011, quindi 12 anni fa e la coppia statunitense non sarà quella che tutti avevano indicato come favorita per andarsi a giocare il titolo contro le campionesse in carica Ana Patricia/Duda.

Il “match of the day” è stata sicuramente la prima semifinale maschile che vedeva di fronte gli svedesi Ahmann/Hellvig e i polacchi Losiak/Bryl che sono andati vicinissimi all’impresa. Dopo un primo set tutto di marca svedese (21-11), la partita è cambiata e Losiak/Bryl sono riusciti a imbrigliare lo spumeggiante gioco degli scandinavi aggiudicandosi il secondo set ai vantaggi, 22-20. Nel tie break si è giocato punto a punto: Losiak/Bryl hanno avuto ben tre match ball in uno dei quali hanno usufruito anche dell’attacco per chiudere che però è finito in rete e invece al primo tentativo Ahman/Hellvig non hanno sbagliato vincendo 18-16 e conquistando la prima finale mondiale per una coppia svedese.

Quella di Perusic/Schweiner, invece, non sarà la prima medaglia in assoluto al Mondiale per la Repubblica Ceca perchè al femminile Celbova/Novakova centrarono il bronzo nell’edizione del 2001 a Klagenfurt ma sarà sicuramente il primo podio in campo maschile. La coppia allenata da Andrea Tomatis ha vinto senza problemi da favorita 2-0 (21-15, 21-12) la sfida contro gli statunitensi Crabb/Brunner che sono apparsi piuttosto appagati della conquista della semifinale e hanno provato solo nel primo set in qualche modo a ribaltare il pronostico. La finale per l’oro Ahman/Hellvig contro Perusic/Schweiner è in programma alle 22.30 ora italiana, mentre la finale per il terzo posto Bryl/Losiak contro Crabb/Brunner si giocherà alle 20.00.

In campo femminile la grande sorpresa della serata è firmata dalle statunitensi Hughes/Cheng che hanno battuto al tie break le favorite compagne di squadra Nuss/Kloth. Partita spumeggiante con qualche errore di troppo della coppia che quest’anno ha vinto a Uberlandia e arrivava dal doppio secondo posto di Amburgo e Parigi che ha vinto 21-18 il primo set, è crollata sotto i colpi di Hughes/Cheng nel secondo parziale (21-12) e non è riuscita ad essere efficace come al solito in contrattacco nel tie break, vinto dalle rivali 15-13. Per Hughes/Cheng si tratta della prima finale iridata della terza in stagione dopo quella vinta a Tepic e quella persa a Gstaad, entrambe giocate contro Ana Patricia/Duda che saranno le avversarie anche di questa notte.

Le detentrici del titolo Ana Patricia/Duda non hanno infatti avuto problemi a battere 2-0 in semifinale la coppia australiana Mariafe/Clancy che ha opposto una discreta resistenza solo nel primo set, cedendo 21-17 e poi è crollata nel secondo parziale, lasciando via libera alle brasiliane, vittoriose con il punteggio di 21-14. La finale per l’oro tra Ana Patricia/Duda e Hughes/Cheng è in programma alle 0.00 ora italiana, mentre alle 21.15 si disputerà la finale per il bronzo iridato tra Nuss/Kloth e Mariafe/Clancy.

Foto Fivb