Basket, Eurolega 2023: lâ€™Olimpia Milano cerca di rientrare tra le migliori otto dâ€™Europa. Mirotic e Maodo Lo gli acquisti per cercare lâ€™accesso ai playoff, con il sogno della Final Four

Pochi giorni e scatterà anche l’Eurolega 2023-2024, dando il via così alla stagione continentale della competizione più importante per club del ‘Vecchio Continente’. L’Olimpia Milano debutterà venerdì alle 19:45 italiane contro il temibile Fenerbahce Istanbul, nella prima di trentaquattro giornate di regular season.

L’EA7 Emporio Armani vuole sicuramente cancellare la scorsa annata quando un filotto negativo di tredici partite non le consentì di centrare per il terzo anno consecutivo i playoff, che sono il vero obiettivo dei Campioni d’Italia. La dirigenza meneghina ha operato sul mercato estivo proprio per cercare quei tasselli che gli consentano di fare il salto e tornare appunto tra le migliori otto squadre d’Europa ma non solo. Si è presentato all’ombra della Madonnina, infatti, un fuoriclasse abituato a calcare certi palcoscenici ovvero Nikola Mirotic: il montenegrino di passaporto spagnolo ha firmato per Milano dopo diversi anni in Catalogna al Barcellona, dove ha vinto tanto in Spagna ma ha solo sfiorato la Coppa più ambita – nonostante tre Final Four disputate tra il 2020 e il 2022. L’altro giocatore che ha sposato la causa meneghina è Maodo Lo, playmaker tedesco arrivato dall’Alba Berlino – ex Bayern Monaco e Bamberg, entrambe guidate anche dal coach milanese Andrea Trinchieri – e fresco Campione del Mondo con la Germania. Il resto del roster è in buona parte quello dello scorso anno, con Nicolò Melli e Kyle Hines a fare buona guardia sotto il ferro e Shavon Shields che armerà il braccio da ogni posizione. Mancheranno forse l’estro di Shabazz Napier – ora alla Stella Rossa di Belgrado – ed i punti spesso decisivi di Gigi Datome, ma la squadra sa come affrontare certe sfide in ambito continentale.

Coach Ettore Messina gode della fiducia piena della proprietà, visti anche i risultati in Italia ma non solo: è grazie a lui, infatti, che l’Olimpia Milano è tornata a disputare una Final Four nel 2020-2021 a distanza di tre decadi dall’ultima volta (1992), ad un solo possesso dal centrare la finale – se il tiro di Kevin Punter in semifinale non fosse stato respinto dal ferro. L’obiettivo dichiarato dell’EA7 Emporio Armani è quello di ritornare tra le migliori otto d’Europa e quindi accedere alla post-season, ma al tempo stesso rimane anche il sogno della Final Four che si disputerà a Berlino nello stesso impianto che ospitò la fase finale dell’EuroBasket 2022. La concorrenza è però agguerrita, con diverse squadre che faranno a sportellate nel corso di tutta la stagione per andare a contendersi il Titolo continentale: il Real Madrid Campione d’Europa in carica, l’Olympiacos vice-Campione ed il Panathinaikos Atene per il riscatto, Fenerbahce ed Efes Istanbul, il Barcellona, la sorprendente Monaco. La concorrenza è decisamente agguerrita, ma l’Olimpia ha chiari quali sono i propri obiettivi in Eurolega e punterà quindi ad arrivare il più lontano possibile. Il roster a disposizione del coach siciliano è stato allestito apposta per questo traguardo, ma adesso la parola passa al campo: la stagione europea è alle porte e l’EA7 Emporio Armani è pronta a dare battaglia, con il pubblico del Forum di Assago che spingerà Melli e compagni nelle sfide casalinghe per mantenere il più possibile l’imbattibilità interna.

Credit: Ciamillo