Basket, Tortona supera anche il Bursa e resta a punteggio pieno in Champions League

Vittoria di carattere di Tortona nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. Al Tofas Nilüfer Spor Salonu, la squadra piemontese fa la differenza nel secondo tempo contro il Tofas Bursa (45-33) e si impone per 88-80, conquistando il primo successo esterno della propria storia in competizioni europee. Grazie a questa affermazione il gruppo di Marco Ramondino, che nella prima giornata aveva battuto il Murcia in casa, rimane primo a punteggio pieno nel girone H.

Importantissimi questa sera per gli ospiti i 16 punti di Tommaso Baldasso, i 15 punti e 10 rimbalzi di Mike Daum, gli 11 di Leon Radosevic e i 4 punti, 6 rimbalzi e 10 assist di Chris Dowe. Inutili invece per la squadra turca i 19 di Cassius Winston e i 16 punti e 8 rimbalzi di Austin Wiley.

Dopo un inizio equilibrato (8-8), Tortona alza il ritmo e, grazie soprattutto alla coppia Daum-Obasohan, allunga fino al +9 (12-21), prima del canestro da due di Demir e i tiri liberi di Prewitt in chiusura di primo quarto (16-21). A inizio secondo periodo Wiley porta i compagni sul -3 (18-21), poi i padroni di casa si accendono dalla lunga distanza e con le triple di Gecim, Sakic e Homesley arrivano fino al 27 pari. Il match prosegue con canestri da una parte e dall’altra per alcuni minuti, fino a quando, sul 44-43, Prewitt segna una tripla che consente ai compagni di salire sul +4 prima della fine del primo tempo (47-43).

Al rientro dagli spogliatoi il Bursa prova ad allungare con un altro tiro da tre, stavolta di Maye (50-43), ma subito dopo Tortona reagisce e con un grande parziale di 11-2 ribalta il risultato (52-54). La rimonta galvanizza gli ospiti, che continuano poi a giocare meglio, fino ad arrivare a chiudere il terzo quarto sul +8 (60-68).

La compagine turca non si arrende e nei primi minuti di quarto periodo rientra pienamente in partita con un ottimo Winston (68-69). Gli ospiti non accusano il colpo e rispondono subito da grande squadra con una tripla di Strautins, quattro punti di Thomas e un canestro di Weems (72-78). Nel finale Bursa cerca timidamente di rientrare, arrivando fino al -4 (78-82), ma poi la squadra di Ramondino torna a fare male in attacco e allunga definitivamente. La partita finisce dunque con la vittoria di Tortona per 88-80.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

TOFAS BURSA – BERTRAM DERTHONA TORTONA 80-88 (16-21, 31-22, 13-25, 20-20)

Bursa: Cengiz 2, Winston 19, Akdamar ne, Prewitt 11, Homesley 8, Gecim 3, Demir 2, O’Brien 4, Maye 5, Sakic 10, Wiley 16, Kurtuldum

Tortona: Zerini, Dowe 4, Candi 8, Tavernelli 4, Strautins 3, Baldasso 16, Daum 15, Obasohan 8, Weems 10, Thomas 9, Radosevic 11

Foto: fiba.basketball