Basket, impresa Napoli in Serie A: i partenopei battono Milano per 77-68

Grande sorpresa nella seconda giornata della Serie A 2023-2024 di basket. Al Palabarbuto, la Gevi Napoli disputa un match straordinario contro una spenta Milano (probabilmente anche a causa delle fatiche di Eurolega di venerdì) e impone con un netto 77-68. Fondamentale il parziale di 23-12 del terzo quarto, che ha permesso alla squadra di Milicic di effettuare lo strappo che poi si è rivelato appunto decisivo.

A fine partita sono 17 i punti di uno straordinario Tomislav Zubcic, ma in casa Napoli meritano una menzione anche i 16 a testa di Tariq Owens (autore anche di 10 rimbalzi) e Michal Sokolowksi. Per la squadra lombarda non bastano invece i 24 punti di Nikola Mirotic e i 9 di Kevin Pangos. Con questo risultato la compagine campana sale a quattro punti in classifica (punteggio pieno come, per ora, soltanto il Brescia), mentre i meneghini rimangono fermi a quota due.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’inizio di partita è sorprendente: Milano fatica tantissimo a trovare il canestro, mentre dall’altra parte il Napoli regala spettacolo con il trio Zubcic-Sokolowski-Owens e la conseguenza è il 19-5 dopo 8′. Nel momento di maggiore difficoltà, gli ospiti riescono a reagire, accorciando prima il punteggio nel finale di primo quarto (23-13) e completando poi la rimonta nel secondo periodo grazie soprattutto alle giocate di Mirotic e alle realizzazioni dalla lunga distanza di Hall e Flaccadori (35-35).

L’intervallo fa bene a Napoli, che rientra in campo con la stessa grinta di inizio partita, mentre dall’altra parte la squadra di Messina ha a che fare con un altro momento no. Tutto ciò porta a un altro grande allungo dei padroni di casa, che prima raggiungono addirittura il +14 con uno strepitoso Zibcic e la tripla di Jawroski (54-40) e poi gestiscono bene il vantaggio fino al +11 di fine terzo quarto (58-47). Nell’ultimo periodo gli ospiti hanno dunque bisogno di una grande rimonta per rientrare, ma il massimo che riescono a fare è arrivare fino al -6 (60-54), poi le due triple di Pullen e quella di Sokolowski fanno volare Napoli addirittura sul +15 a 4’30” dalla fine (69-54). Per Milano è il colpo del ko: nelle fasi finali il Napoli amministra agilmente il margine di vantaggio e va a chiudere il match per 77-68.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GEVI NAPOLI BASKET – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 77-68 (23-13, 12-22, 23-12, 19-21)

Napoli: Pullen 10, Zubcic 17, Ennis 2, Jaworski 9, De Nicolao G., Owens 16, Sokolowski 16, Lever 7, Bamba, Mabor Dut Biar, Saccoccia, Ebeling

Milano: Poythress 6, Bortolani, Pangos 9, Tonut 2, Melli 5, Kamagate ne, Ricci, Flaccadori 8, Hall 7, Caruso 4, Shields 1, Mirotic 26

Credit: Ciamillo