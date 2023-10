Basket, Reggio Emilia vince a Cremona e sale momentaneamente al 4° posto in Serie A

Vittoria importante per Reggio Emilia nell’anticipo della quarta giornata della Serie A 2023/2024 di basket. Al Palaradi, i ragazzi di Dimitris Priftis restano avanti per tutto il secondo tempo contro Cremona e, nonostante qualche difficoltà nel finale, si impongono per 95-91. Con questo risultato Reggio Emilia sale a 6 punti in classifica e si porta momentaneamente in quarta posizione; Cremona, invece, resta a quota 2 e scende in 13ma posizione con un record di 1-3.

Fondamentali questa sera per gli ospiti i 28 punti di uno straordinario Langston Galloway, ma vanno assolutamente segnalati anche i 18 di Jamar Smith e i 14 di Kevin Juwan Hervey. Inutili invece per la squadra di casa i 24 punti e 8 rimbalzi di Nathan Adrian e i 16 di Marcus Zegarowski.

Reggio Emilia comincia meglio e si porta subito sul +12 (7-19) con il trio Faye-Hervey-Weber. Cremona però non ci sta e reagisce immediatamente, accorciando fino al -3 (24-27) prima della fine del primo quarto, grazie soprattutto ai tiri da tre di Zegarowski e Adrian. In apertura di secondo quarto gli uomini di Cavina raggiungono gli avversari con un’altra realizzazione dalla lunga distanza di Adrian (27-27), poi si prosegue punto a punto fino al 49-50 di fine primo tempo.

Subito dopo la pausa lunga continua a esserci grande equilibrio, poi un ottimo Galloway sale in cattedra e trascina i compagni sul +9 (68-77), prima della tripla di Lacey che consente a Cremona di limitare i danni al 30′ (71-77). Si entra così nell’ultimo quarto con ancora tutto da decidere, e qui a iniziare meglio è Reggio Emilia, che riesce a salire addirittura sul +12 (73-85). A questo punto sembra tutto deciso, e invece non è così, perché Cremona reagisce ancora una volta e accorcia incredibilmente fino al -3 (84-87) con i soliti Zegarowski e Adrian, aiutati questa volta da Denegri. Subito dopo però Reggio Emilia riprende le distanze con cinque punti di fila di Galloway e poi, nonostante qualche difficoltà nel finale, resta avanti fino al 95-91 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VANOLI BASKET CREMONA – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 91-95 (24-27, 25-23, 22-27, 20-18)

Cremona: Adrian 24, Zegarowski 16, Pecchia 2, Denegri 7, Lacey 12, Piccoli, Mccullough 12, Golden 11, Zanotti 3, Eboua 4

Reggio Emilia: Weber 12, Camara, Cipolla, Hervey 14, Galloway 28, Faye, 12 Smith 18, Uglietti ne, Atkins 2, Vitali 7, Grant 2, Chillo

Credit: Ciamillo