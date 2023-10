Volley femminile. Conegliano fatica ma vince a Chieri l’anticipo di lusso della terza di serie A1. Vallefoglia vince a Cuneo

Doppio successo esterno nei due anticipi della terza giornata di serie A1 femminile di volley, giocati entrambi in Piemonte. Conegliano soffre ma vince 3-1 l’attesa sfida sul campo di un Chieri mai domo e resta in vetta alla graduatoria a punteggio pieno. Secondo successo consecutivo lontano da casa, invece, per il Vallefoglia che rimonta da 0-1 a 3-1 sul terreno del Cuneo.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano deve sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa tre punti dal campo di una coriacea Reale Mutua Fenera Chieri nel big match di anticipo della terza giornata di serie A1 femminile. Una vittoria sofferta quella delle venete che si sono imposte 3-1 dopo quasi due ore di battaglia. Primo set ad elastico con la squadra campione d’Italia che prova la fuga un paio di volte ma viene ripresa sempre dalle padrone di casa. Il terzo scatto è quello decisivo per le venete che si portano sul 19-12 e non si fanno più riprendere fino al 25-19.

Nel secondo set le ospiti scattano avanti 13-10 ma Chieri non molla e suona la carica con una scatenata Gray e con Skinner che però non bastano a fermare Conegliano che mantiene la calma nella bagarre finale e con il muro vincente di Wolosz si porta sul 2-0 (25-23). Nella parte centrale del secondo set Chieri prende progressivamente il largo, approfittando anche di qualche errore di troppo della squadra di Santarelli e, avanti 17-11, gestisce bene il finale del set vincendo 25-18 con lo show di Rishel nella fase conclusiva.

Nel quarto set la Prosecco Doc Imoco prova a scrollarsi di sdosso un Chieri che non molla di un centimetro. Le piemontesi vanno sotto 17-14 ma tornano sotto e pareggiano a quota 24 grazie al muro di Gray. Ancora una volta la freddezza di Conegliano fa la differenza e le venete riescono ad avere la meglio con il punteggio di 27-25. Top scorer per Conegliano la centrale Lubian con 19 punti, poi una Haak meno devastante del solito con 17 punti come Robinson-Cook e Lanier con 12. In casa Chieri 19 punti di Grobelna, 15 di Skinner e 13 di Kingdon.

Una Mingardi implacabile guida la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia alla vittoria sul campo della Honda Olivero San Bernardo Cuneo che parte fortissimo ma subisce la rimonta delle ospiti, vittoriose 3-1. Primo set senza storia. Sylves e Stigrot guidano le piemontesi e le trascinano a vincere con un eloquente 25-13. nel secondo set Vallefoglia si mette a giocare e scatta avanti 14-11 ma Cuneo non si arrende e si porta avanti 16-15 ma nel finale è la squadra marchigiana ad avere qualcosa in più e a vincere 25-23 con l’attacco di Camilla Mingardi.

Terzo set ancora all’insegna dell’equilibrio. Si gioca punto a punto con le cuneesi che provano a prendere il largo in due occasioni ma Vallefoglia non molla, pareggia a quota 22 e si affida a Degradi per il break (24-22) e ancora a Mingardi per chiudere 25-22. Ancora battaglia in avvio di quarto parziale con le due squadre molto vicine, poi, sul 17 pari, ci pensa ancora una volta Mingardi a scavare il solco decisivo, mandando Vallefoglia sul 21-17. Le padfrone di casa non riescono più a rimontare e le marchigiane vincono 25-22, espugnando il campo piemontese. In casa Vallefoglia 23 punti per Mingardi e 19 per Degradi, mentre per Cuneo 16 punti a testa di Hall e Adelusi e 14 punti per Stigrot.

Photo LiveMedia/Andrea Amato