Basket, l’Olimpia Milano fa visita a Tortona nel big match della quarta giornata di Serie A. La Virtus Bologna ospita la Dinamo Sassari nel posticipo

Prosegue ininterrottamente la Serie A di basket, con la quarta giornata della regular season 2023-2024 in programma nel fine settimana oramai alle porte. Previsto un solo anticipo nel sabato sera, con le altre partite che si giocheranno tra il pomeriggio e la sera di domenica 22 Ottobre. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Nell’unico match del sabato sera la Vanoli Cremona attende al PalaRadi l’Unahotels Reggio Emilia (20:30): entrambe le squadre cercano di cancellare il ko rimediato nell’ultimo turno contro Venezia (79-76) ed Olimpia Milano (79-68), con gli emiliani che si trovano davanti ai lombardi grazie a due vittorie ed una sconfitta. Passando poi a domenica 22 Ottobre, alle 16:30 l’Openjobmetis Varese sfida la Dolomiti Energia Trentino: i biancorossi hanno sete di rivincita dopo la battuta d’arresto in volata contro Tortona di pochi giorni fa, mentre l’Aquila punta a rialzare subito la testa dopo il ko interno contro la capolista Virtus Bologna (75-90). Derby veneto alle 17:00 al Palaverde di Villorba (Treviso) tra la Nutribullet e la Reyer Venezia: i trevigiani cercano il primo successo stagionale, mentre l’Umana vuole continuare a mantenere l’imbattibilità dopo tre giornate.

Mezz’ora più tardi, alle 17:30, la GeVi Napoli ospita al PalaBarbuto la Happy Casa Brindisi tra due delle tre squadre che rappresentano il Sud Italia: i partenopei hanno iniziato bene la stagione con due vittorie – una pesante contro l’Olimpia Milano – ed un ko, mentre i brindisini sono ancora alla ricerca della prima vittoria di quest’annata. Alle 18:15 fari puntati sul PalaFerraris di Casale Monferrato (Alessandria) per il big match di giornata tra la Bertram Tortona e l’Olimpia Milano: i piemontesi si presentano forti del primo successo in Europa di pochi giorni fa, mentre i Campioni d’Italia cercano di non perdere troppo terreno dalla Virtus Bologna. Passa un quarto d’ora (18:30) e sarà il turno di Carpegna Prosciutto Pesaro-Givova Scafati: entrambe le squadre arrivano dopo un successo conquistato nella scorsa giornata, rispettivamente contro Brindisi e Pistoia. L’Estra apre la serata di domenica (19:30) contro la Germani Brescia ovvero una delle tre squadre finora imbattute al pari di Reyer Venezia e Virtus Bologna, con le V-nere che completano il turno alle 20:30 nel posticipo del PalaDozza contro una Dinamo Sassari che non è ancora riuscita a sbloccarsi in questa stagione.

Credit: Ciamillo