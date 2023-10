Basket, la Virtus Bologna subisce il primo ko in Eurolega contro il Villeneuve d’Ascq. Non bastano i 14 punti di Cecilia Zandalasini

La Virtus Bologna incassa la prima sconfitta in Euroleague Women e perde così l’imbattibilità nel girone B. Le V-nere cadono in Francia al cospetto del Villeneuve d’Ascq per 78-62 nella quarta giornata di regular season, in un match sempre all’inseguimento. Le transalpine trovano così il secondo successo in Europa, accorciando così sul duo in vetta al girone composto dalle bianconere e dal CBK Mersin.

Non bastano i 14 punti di Cecilia Zandalasini ed i 12 di Lauren Cox per ribaltare l’inerzia della partita, con Caroline Heriaud e Janelle Salaun che trascinano le compagne rispettivamente con 15 e 14.

Partenza bruciante delle padrone di casa (8-0), con la Virtus Bologna che si sblocca grazie al 2+1 i Ivana Dojkic (8-3). Olbis Andre’ appoggia per il -7 (12-5), ma il Villeneuve d’Ascq trova subito il primo vantaggio in doppia cifra con la bomba di Caroline Heriaud (15-5). Pasa e Cox accorciano per le V-nere (15-10), ma le biancorosse ribattono colpo su colpo e si riportano a +10 (20-10). La tripla di Salaun e la penetrazione di Mbaka portano le transalpine a +17 (27-10), con quattro punti in fila di Peters e Zandalasini che valgono il 29-16 con cui si chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione la Virtus Bologna prova a risalire la china (29-18), con Rupert su assist di Zandalasini che riporta le bolognesi sotto la doppia cifra di svantaggio (31-22). Torna a segnare dopo un lungo digiuno anche il Villeneuve d’Ascq con Heriaud (34-24), m le ragazze di coach Vincent sembrano aver preso le misure e rimangono a contatto con Cecilia Zandalasini (34-28) a -2’50” dalla seconda sirena. La bomba di Kamiah Smalls consente alle francesi di andare all’intervallo lungo sopra di nove lunghezze (39-30).

La ripresa si apre con la tripla di Ilaria Rupert per il -7 (40-33): la Virtus Bologna batte un colpo e prova a reagire, con Zandalasini che in fade-away tiene le emiliane a -5 (40-35). Kennedy Burke suona la carica dall’arco per il nuovo +12 (49-37): time-out immediato di coach Vincent. Dojkic e Rupert guidano la reazione bianconera (54-42), ma le padrone di casa non si scompongono e ribattono ogni tentativo delle ospiti: due liberi di Janelle Salaun tengono le francesi a +16 (58-42). Zellous apre il fuoco dalla lunga distanza (61-42), ma Chiara Consolini prima e Lauren Cox rispondono con la stessa moneta: si va così all’ultima pausa breve del match sul punteggio di 61-48.

Nel parziale conclusivo la Virtus Bologna tenta il tutto per tutto: mini-break di 4-0 firmato Cox-Rupert e -9 (61-52), partita ancora aperta. Burke riporta il Villeneuve a +11 (63-52), con Heriaud che va fin in fondo per il +14 (66-52): le padrone di casa sembrano aver ritrovato fluidità in attacco, con Heriaud che punisce ancora dall’arco (69-52). Cecilia Zandalasini prova a caricarsi la squadra sulle spalle guidando la rimonta disperata: a meno di due minuti dalla sirena conclusiva la Virtus Bologna è ancora a -9 (71-62). A quel punto però è troppo tardi, perché il Villeneuve d’Ascq dà fondo alle ultime energie: due punti di Kennedy Burke ed una tripla di Jenelle Salaun valgono il successo finale per 78-62, con la Virtus Bologna che incassa la prima sconfitta stagionale in Eurolega.

IL TABELLINO DEL MATCH

VILLENEUVE D’ASCQ LM-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 78-62 (29-16, 10-14, 22-18, 17-14)

Villeneuve d’Ascq: Burke 12, Diaby 11, Heriaud 15, Salaun 14, Zellous 9, Abraham ne, Causeur ne, Gueye, Hirsch, Mbaka 4, Lutbert ne, Smalls 13.

Virtus Bologna: Andre’ 6, Cox 12, Dojkic 11, Peters 5, Zandalasini 14, Barberis ne, Consolini 5, Del Pero, Orsili, Pasa 2, Rupert 7.

Foto: fiba.basketball