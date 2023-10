Basket, Varese crolla contro il Göttingen in Europe Cup

Si è appena conclusa a Varese la partita tra i lombardi dell’Itelyum e i tedeschi del Göttingen, valevole per la seconda giornata della Fiba Europe Cup di basket. Entrambe le formazioni erano reduci dalla vittoria nel primo turno e puntavano a mantenere l’imbattibilità nel Girone I.

Match che parte con buoni ritmi e grande equilibrio ed è una tripla di Gibson a dare il primo, piccolo, strappo per gli ospiti che vanno sul +5. Reagisce subito la squadra di casa con un parziale di 8-0, cui segue, poco dopo, un controparziale sempre di 8-0 per il Göttingen che torna così sul +5 a 2 minuti dalla fine del quarto. Soffre Varese ora, con qualche errore di troppo di Woldetensae, e si va al primo stop con la formazione tedesca avanti 24-17.

Tocca la doppia cifra di vantaggio il Göttingen a inizio secondo quarto, ma poi Varese ha una scossa con i canestri di Librizzi, Cauley-Stein e i liberi di Hanlan che lo riportano a -4. Ma continua a fare la partita la squadra tedesca, con un elastico che vede gli ospiti allontanarsi, tornare a portata e riallontanarsi, ma sempre restando vicino alla doppia cifra di vantaggio. Così si va al riposo lungo con il Göttingen avanti 50-42.

E se il primo tempo era stato di sofferenza, il terzo quarto vede Varese crollare, con i tedeschi che scappano definitivamente via. A far male ai lombardi è soprattutto Karlis Silins, preciso al tiro e che obbliga Varese a fare diversi falli. A lui, poi, si aggiunge anche Fedor Zugic per un parziale nel terzo quarto che fa volare i tedeschi sul +19 a 3’ dalla fine. Ha un moto d’orgoglio la squadra di coach Bialaszewski, limita parzialmente i danni e va all’ultimo stop sotto 72-57. È però, ormai troppo ampio il gap tra le due formazioni e gli ultimi 10 minuti servono solo per aggiornare le statistiche e fissare il punteggio finale sul 79-91 per il Göttingen.

Foto: fiba.basketball