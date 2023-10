Basket femminile, tutto facile per la Reyer Venezia all’esordio in EuroCup: Dubrovnik battuto con uno schiacciante 91-38

Tutto estremamente semplice per la Reyer Venezia nella prima giornata dell’EuroCup femminile 2023/2024. Al Palasport Taliercio, le ragazze di Andrea Mazzon dominano dall’inizio alla fine contro il Dubrovnik e si impongono con un nettissimo 91-38, conquistando così due punti importanti nel girone J.

Fondamentali per la squadra veneta i 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di Lisa Berkani e i 20 punti e 7 rimbalzi di Anna Makurat, ma vanno segnalati anche i 10 di Maddalena Gorini. Inutili invece in casa croata i 15 punti di Ivana Ujevic, unica giocatrice in doppia cifra tra le ospiti.

Già dall’inizio si capisce la superiorità della Reyer Venezia: il gruppo di Mazzon comincia con grande determinazione e vola rapidamente sul 17-4 grazie soprattutto al trio Makurat-Nicolodi-Pan. A questo punto il Dubrovnik prova a svegliarsi con la tripla di Cicic, ma le padrone di casa rimangono attente e concentrate e allungano sul +15 prima della fine del primo quarto (24-9). Il secondo periodo si apre con il canestro di Makurat, poi Venezia continua a dominare e incrementa sempre più il vantaggio fino a chiudere il primo tempo con un nettissimo +26 (47-21).

La pausa lunga non cambia le carte in tavola e al rientro in campo prosegue lo show di Venezia, prima con una sempre più cinica Makurat, autrice di 11 punti in meno di quattro minuti, e successivamente con le giocate di Gorini e Pan che permettono alla squadra di casa di prendere definitivamente il largo (69-27). Nell’ultimo quarto la partita non ha più niente da dire e Venezia si diverte fino al suono della sirena finale, che arriva con il punteggio sul 91-38.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – ZKK RAGUSA DUBROVNIK 91-38 (24-9, 23-12, 22-6, 22-11)

Reyer Venezia: Logoh 4, Berkani 21, Gorini 10, Villa 2, Nicolodi 5, Pan 9, Meldere 6, Makurat 20, Cubaj 8, D’este 6, Kuier ne, Franchini

Dubrovnik: Peric, Strilic, Ujevic 15, Majstorovic U., Miloglav 5, Milat 3, Hajdin, Todoric 5, Tokic 2, Sarotic ne, Cicic 8, Majstorovic E. ne

Credit: fiba.basketball