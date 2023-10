Basket, la Virtus Bologna affronta l’ASVEL Villeurbanne in Eurolega. Debutto per il CT azzurro Gianmarco Pozzecco sulla panchina dei francesi

Trasferta in Francia per la Virtus Bologna in Eurolega: i bolognesi, infatti, sfidano l’ASVEL Villeurbanne nella quinta giornata della regular season 2023-2024 – inizio del match previsto alle 20:00 all’Astroballe di Villeurbranne, impianto alle porte di Lione.

Le V-nere vogliono calare il poker in Europa, dopo un buon avvio grazie ad un solo ko (all’esordio contro lo Zalgiris Kaunas) seguito da tre successi consecutivi contro AS Monaco, Alba Berlino e Stella Rossa. Coach Luca Banchi punterà ancora una volta sulla solidità di Tormike Shengelia che sembra attraversare un ottimo stato di forma in Eurolega (18.5 punti, 4.8 rimbalzi e 4 assist di media per il georgiano), ben coadiuvato sotto il ferro dallo statunitense Jordan Mickey (12.8 punti e 6.8 rimbalzi a partita per lui). Importante anche l’apporto del francese Isaiah Cordinier e di ‘Iffe’ Lundberg insieme al neo-arrivato Ognjen Dobric, mentre Marco Belinelli continua a dettare leggere sui parquet italiani ed europei (11.8 punti per la guardia ex San Antonio Spurs). La stagione europea è ancora lunga, ma la Virtus Bologna sembra aver iniziato con il piede giusto per sperare di centrare l’accesso alla post-season.

L’ASVEL Villeurbanne sta invece attraversando decisamente un momento di difficoltà. I francesi, infatti, sono ancora alla ricerca del primo successo continentale: quattro sconfitte in altrettante partite disputate, che hanno costretto il Presidente Tony Parker – ex stella dei San Antonio Spurs – ad esonerare il fratello TJ e a chiamare l’attuale CT della Nazionale italiana Gianmarco Pozzecco. Dopo aver ottenuto il nullaosta da parte della Federazione il coach friulano è volato in Francia per firmare il contratto che lo legherà all’ASVEL per due stagioni (insieme a lui anche l’assistente Edoardo Casalone) con l’obiettivo di cercare di scuotere la squadra per raddrizzare il cammino continentale. Le chiavi del gioco sono affidate al playmaker esperto Nando De Colo (13.2 punti e 3.2 assist a partita per l’ex Fenerbahce Istanbul), con l’ala Paris Lee che proverà a sfidare Shengelia e Mickey nel pitturato a suon di rimbalzi (5.5). Da tenere sotto stretta osservazione anche Frank Jackson (13 punti a partita), mentre tra le fila dell’ASVEL troviamo anche una conoscenza recente del Campionato italiano ovvero Timothè Luwawu-Cabarrot – nel 2022-2023 ha difeso i colori dell’Olimpia Milano di Ettore Messina.

Credit: Ciamillo