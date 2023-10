Calcio: ufficiale il patteggiamento di Sandro Tonali, 10 mesi di squalifica e 8 di pene alternative

È arrivata in mattinata l’ufficialità. Come previsto Sandro Tonali ha patteggiato dopo il caso scommesse e sarà costretto a dieci mesi di squalifica in campo e otto di pene alternative.

Oltre a tutto ciò per il centrocampista ex Milan, ora al Newcastle, anche l’adesione a un piano terapeutico anti ludopatia e la disponibilità a 16 incontri “in presenza” organizzati dalla Federcalcio in Italia.

Il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Le regole prevedono un certo numero di anni di sanzione, è previsto il patteggiamento, sono previste le attenuanti, i ragazzi hanno collaborato fino all’inverosimile, quindi noi continuiamo a rispettare delle regole che ci siamo prefissati”.

Il tutto deve essere ancora approvato dalla procura generale dello Sport presso il CONI prima che avvenga il passaggio all’Uefa per l’estensione internazionale del provvedimento, visto che Tonali gioca in un campionato estero. Per lui stop anche alla Nazionale, non ci sarà in caso di qualificazione agli Europei.

Foto: Lapresse